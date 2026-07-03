Ljetni praznici uz robotiku i dronove: otvorene prijave za besplatne STEM radionice u Splitu i Sinju

Djeca tijekom ljetnih praznika imaju priliku spojiti zabavu, učenje i nove tehnologije kroz besplatne STEM radionice koje se organiziraju u sklopu projekta FAUST – FPV Akademija u Splitu. Otvorene su prijave za dva nova ciklusa radionica namijenjena učenicima osnovnih škola od 1. do 8. razreda, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije te proračuna Republike Hrvatske te učenicima pruža priliku da kroz praktičan rad zakorače u svijet robotike, programiranja i dronova te razvijaju vještine koje će im koristiti u daljnjem obrazovanju.

Dva nova ciklusa tijekom srpnja

Prvi ciklus namijenjen je učenicima koji žele dio ljetnih praznika provesti u Splitu.

18. ciklus radionica održavat će se od 9. do 15. srpnja 2026. u RZC Adriaticu (Ruđera Boškovića 20, Split), svakog radnog dana (9., 10., 13., 14. i 15. srpnja) od 9 do 12 sati. Maksimalan broj polaznika je 30. Program započinje uvodnom radionicom, nakon čega slijede teme iz robotike te tri radionice posvećene korištenju dronova.

Drugi ciklus održava se u Sinju.

20. ciklus radionica organizira se od 13. do 17. srpnja 2026. u Osnovnoj školi Fra Pavla Vučkovića, svakoga dana od 17 do 20 sati. I ovaj ciklus okuplja do 30 učenika, a kroz pet radionica polaznici će upoznati robotiku, robotske sustave i upravljanje dronovima.

Učenje kroz praksu

Svaki ciklus sastoji se od pet tematskih radionica tijekom kojih će učenici upoznati osnove robotike, programiranja, izrade aplikacija i upravljanja dronovima. Poseban naglasak stavljen je na praktičan rad – djeca koriste suvremenu STEM opremu, sudjeluju u pokusima i rješavaju konkretne zadatke, razvijajući pritom kreativnost, logičko razmišljanje i timski rad.

Projekt FAUST (SF.2.4.06.04.0023) provode Udruga Mladi robotičari Split, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, CARNET, Filozofski fakultet u Osijeku te osnovne škole Ante Starčevića (Dicmo), Ivana Mažuranića (Obrovac Sinjski) i Žnjan-Pazdigrad (Split).

Javni FAUST.FPV.DAY u Splitu

U sklopu srpanjskih aktivnosti organizira se i FAUST.FPV.DAY 18, javna manifestacija otvorena svim zainteresiranim građanima.

Događaj će se održati u ponedjeljak 6. srpnja od 11 do 13 sati na platou ispred RZC Adriatic u Splitu, gdje će posjetitelji moći upoznati tehnologiju dronova, pogledati demonstracije letenja i saznati više o STEM aktivnostima projekta.

Kako se prijaviti?

Zbog ograničenog broja mjesta, prijave su obvezne. Roditelji mogu prijaviti djecu putem online obrasca na poveznici.