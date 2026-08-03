Ljetni buvljak u Dugom Ratu spaja humanost i brigu za okoliš

Udruga osoba s posebnim potrebama "Zagrljaj" u sklopu 24. Dugoratskog ljeta organizira ljetni buvljak, koji će se održati u utorak, 4. kolovoza, s početkom u 10 sati u parku Lučica u Dugom Ratu. Posjetitelji će na buvljaku moći kupiti rabljenu odjeću, a događaj ima dvostruki cilj – promovirati recikliranje i očuvanje okoliša te pridonijeti poboljšanju kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Prikupljena sredstva namijenjena su aktivnostima udruge i njezinim korisnicima s područja Općine Dugi Rat, odnosno Jesenica i Dugog Rata, te Grada Omiša i okolnih mjesta, među kojima su Kostanje, Podgrađe i Gata.

Udruga "Zagrljaj" djeluje od 2020. godine, a osnovana je s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom te njihovih obitelji.

Udruga okuplja 18 korisnika i 32 člana

Udruga trenutačno ima 18 korisnika i 32 člana, a kroz svoj rad nastoji osigurati podršku, uključivanje u zajednicu i kvalitetnije svakodnevno življenje svojih korisnika. Predsjednica udruge Antonija Petrić pozvala je mještane i posjetitelje da podrže ovu humanitarnu i ekološku akciju te dolaskom na buvljak pomognu radu udruge "Zagrljaj".