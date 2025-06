Ljetne škole tehničkih aktivnosti u Zvjezdanom selu Mosor

Udruga Zvjezdano selo Mosor tijekom ljetnih školskih praznika i ove godine organizira Ljetne škole tehničkih aktivnosti za učenike od 3. do 8. razreda osnovnih škola. Prva Ljetna škola će biti održana u vremenu od 7. do 11. srpnja, druga od 28. srpnja do 1. kolovoza, a treća (Radioamaterski kamp) od 24. do 31. kolovoza 2025. g. Škole će biti održane u Zvjezdanom selu Mosor, u Gornjem Sitnom.

Uz radionice i predavanja iz astronomije, te promatranja neba teleskopom, u sklopu škola će biti održane i radionice graditeljstva, radioamaterizma, robotike, programiranja, modeliranja 3D olovkama, maketarstva i raketnog modelarstva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve informacije o programu škole i ostale pojedinosti možete doznati od tajnika udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislava Nikolića, na broj mob.: 098/217-849 ili putem e-pošte info@zvjezdano-selo.hr, kao i na internetskoj adresi www.zvjezdano-selo.hr.

Detaljan program ljetnih škola i prijavnicu za neku od prve dvije Ljetne škole se može preuzeti na ovoj adresi. Više o Radioamaterskom kampu se može doznati OVDJE.