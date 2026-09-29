Ljeti idemo na more, a tijekom jeseni? Na tragove Panonskog mora u Termama 3000

Panonsko more protezalo se golemim prostorom srednje Europe, a milijuni godina geološke povijesti ostavili su tragove duboko ispod današnjih ravnica. More je odavno nestalo, ali u jednom kutku sjeveroistočne Slovenije i dalje postoji voda koja podsjeća na tu davnu prošlost. Samo što se danas u njoj ne traže fosili, nego su istinski uživa! Moravske Toplice, u srcu slovenskog Prekmurja, ali i u jednom dijelu nekadašnjeg Panonskog mora, od Zagreba su udaljene oko dva sata vožnje automobilom i za ovu destinaciju nije potrebna slovenska vinjeta! Ovdje voda iz dubina priča svoju jedinstvenu priču pretvarajući ovaj kraj u jedan od poznatijih termalnih odredišta Slovenije.

Sve je počelo potragom za naftom, a pronađeno je nešto mnogo neobičnije

Priča o Termama 3000-Moravske Toplice zapravo nije počela kao turistička priča. Godine 1960. u Moravcima se tražila nafta. Bušotina je dosegnula dubinu od oko 1300 metara, no umjesto očekivanog „crnog zlata” iz zemlje je potekla vruća termomineralna voda. U početku otkriće nije doživljeno kao uspjeh. Bušotina je zatvorena, ali mještani su već tijekom zime 1961. počeli koristiti toplu vodu za kupanje. Glas o njezinim ljekovitim svojstvima brzo se proširio pa je mali bazen uz bušotinu ubrzo postao premalen. Tako je crna termomineralna voda postala dostupna svima, a prvo službeno kupalište otvoreno je 28. srpnja 1962. godine. Samo dvije godine poslije, 1964., voda je proglašena prirodnim ljekovitim sredstvom, a iz prvog kupališta tijekom desetljeća izrastao veliki termalni resort koji danas objedinjuje hotele, termalni park, wellness, zdravstvenu ponudu, kamp, apartmanska i bungalovska naselja te golf-igralište.

Terme 3000 danas: tri hotela, kamp, kućice, bazeni i golf

Danas su Terme 3000-Moravske Toplice veliki termalni kompleks u kojem svatko može pronaći svoj tip odmora. U resortu su tri hotela- Livada Prestige, Ajda i Termal, tu su apartmansko naselje Prekmurska vas, bungalovi i kamp, a gostima su na raspolaganju ukupno 32 bazena i kupelji, dva wellness-centra, zdravstveni centar i golf-igralište. Središnje mjesto zauzima Termalni park Terme 3000, jedan od najvećih termalnih vodenih parkova u Sloveniji. Prostire se na više od 3000 četvornih metara, s unutarnjim i vanjskim dijelom, bazenima za opuštanje i plivanje, dječjim sadržajima te adrenalinskim i obiteljskim toboganima. To znači da Moravske Toplice nisu destinacija u kojoj se sve svodi na opuštanje u toploj vodi. Možete se tijekom dana opuštati u bazenu s termalnom vodom, isprobati ponudu Wellness Thermaliuma, gdje se lokalna priroda pokušava prenijeti u tretmane i rituale. U ponudi svih beauty tretmana koriste se crna termomineralna voda, prekmursko bilje, ulja, blato i septarije- kamene stijene stare oko 15 milijuna godina. Samo jedan tretman u ovoj wellness oazi pruža potpunu regeneraciju koja stavlja točku na "I" boravku na ovoj destinaciji. A kad se u potpunosti opustite u ovom resortu možete zaigrati golf, uživati u lokalnom ručku, a zatim biciklom krenuti kroz ravnice i vinograde Prekmurja.

Hotel s pet zvjezdica koji termalnu vodu donosi ravno u sobu

Ako je cilj provesti vikend za potpuno opuštanje, posebno mjesto u kompleksu ima Hotel Livada Prestige. Hotel s pet zvjezdica otvoren je 2006. godine, a smješten je neposredno uz Golf igralište Livada. Njegova je posebnost i to što gotovo sve sobe imaju kade u kojima gosti mogu uživati u kupki s crnom termomineralnom vodom. Hotel ima vlastite termalne bazene i svijet sauna, a njegovih osam bazena i kupelji namijenjeno je hotelskim gostima koji žele mirniji termalni odmor. Uz to, Golf igralište Livada prostire se na više od 50 hektara i ima 18 rupa. Deveta rupa posebno se ističe jer je riječ o najdužoj rupi u Sloveniji. Drugim riječima, ovdje možete ujutro igrati golf među panonskim ravnicama, popodne otići na wellness, a navečer završiti dan u termalnoj vodi.

A onda uzmete bicikl i otkrijete sasvim drugo lice Prekmurja

Moravske Toplice odlična su baza za biciklističke izlete. Jedna od ruta vodi kroz Moravske Toplice, Mlajtince, Ivance, Bogojinu, Filovce, Strehovce, Dobrovnik i Bukovniško jezero, a zatim se vraća prema Moravskim Toplicama. Duga je 29 kilometara, s oko 180 metara uspona, a većinom se vozi asfaltom. Putem se izmjenjuju sela, crkve, tradicionalne kuće, vinogradi i lokalni sadržaji. A posebno zanimljiva postaje kada stignete prema Dobrovniku.

Od termalne vode do tropskog vrta: kako su orhideje stigle u Prekmurje

Jedna od najneobičnijih stanica na putu je Ocean Orchids u Dobrovniku. U ravnici Prekmurja jednostavno parkirate bicikl i zakoračite u čaroban tropski vrt koji se nalazi uz veliki nasad orhideja. U razgledu ćete čuti zanimljivu informaciju- ovdje- na termalnom izvoru, u idealnim se uvjetima uzgaja oko dva milijuna orhideja godišnje koje se prodaju u svim zemljama EU, tu nastaje i jedna od najneobičnijih orhideja- vanilija koju možete kušati u domaćem sladoledu koji se poslužuje uz kavu. Divna okrijepa kad vozite bicikl- zar ne? Moć termalnog izvora iskoristili su nedaleko i osnivači Lušt domačije, mjesta na kojem se uzgaja rajčica LUŠT. I ova je priča vezana uz termalnu vodu i toplinu, a posjetitelji ondje mogu čuti priču o uzgoju preko 30 vrsta rajčice, zaviriti u ponudu lokalnih proizvoda gdje je ovo voće glavna zvijezda.

Bukovniško jezero: šuma, voda i mjesta koja ljudi povezuju s energijom

Sljedeća stanica na biciklističkom izletu može biti Bukovniško jezero. Jezero je nastalo pregrađivanjem Bukovniškog potoka krajem 1940-ih, a danas ga okružuje šuma. Na području je označeno 26 energetskih točaka koje posjetitelji povezuju s blagotvornim energetskim zračenjem. Uz jezero se nalaze i kapelica sv. Vida, izvor sv. Vida, šumska poučna staza, pustolovni park i drugi sadržaji.

Tamo gdje je nekada bilo more, danas se stvara vino

Od bazena s termalnom vodom do vinograda- u Prekmurju taj put ima posebnu priču. Iz Termi 3000 vrijedi krenuti prema Goričkom i MAROF wines, vinariji u Mačkovcu, gdje krajolik otkriva tragove svoje daleke prošlosti. Goričko leži na rubu Panonske nizine, a njegova tla čine slojevi pijeska, gline, lapora, kvarcnog proda i bazalta. Upravo ondje Marof uzgaja neke od svojih najstarijih vinograda. Imanje gdje je vinarija izgleda bajkovito- tu je restoran s lokalnom hranom, divan dvorac Szapary i kušaonica u kojoj možete zaviriti u proizvodnju vina i kušati vinske zvijezde u čaši, a onda se vratiti u svoju bazu-Terme 3000 u kojoj ćete nastaviti svoj odmor.

Jesen je vrijeme za drukčiji vikend

Jesen je idealno vrijeme za wellness odmor, ali i za one koji od vikenda žele nešto više od nekoliko sati provedenih uz bazen. Sve je više putnika koji traže nova mjesta, drugačije doživljaje i mogućnost da se u samo nekoliko dana spoje odmor i aktivan boravak u prirodi. Upravo su zato Moravske Toplice i Terme 3000 zanimljiva opcija za jesenski bijeg. Nakon termalne vode, wellnessa i saune dan se može nastaviti u vožnji biciklom, izletom, posjetom vinariji ili istraživanjem Prekmurja. Bez velikog planiranja i dugog putovanja-dovoljno blizu za vikend, a dovoljno drugačije da se s dobrog vikenda vratite u svakodnevicu s osjećajem da ste zaista nekamo otputovali i napunili baterije!