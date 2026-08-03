Liverpool krenuo po zvijezdu PSG-a: Poslao ponudu veću od 100 milijuna eura, Parižani traže čak 170

Liverpool je započeo pregovore s Paris Saint-Germainom oko dovođenja francuskog reprezentativca Bradleyja Barcole, jednog od najtraženijih mladih napadača u Europi.

Prema pisanju francuskog Foot Mercata, engleski velikan poslao je početnu ponudu vrijednu više od 100 milijuna eura, no PSG ju je odbio. Pariški klub za 22-godišnjeg krilnog napadača traži čak 170 milijuna eura.

Unatoč velikoj razlici u procjeni vrijednosti igrača, pregovori su započeli i mogli bi rezultirati jednim od najvećih transfera ovog ljeta.

Barcola je Liverpoolov prioritet

Barcola je, prema istom izvoru, prvi izbor Liverpoola za pojačanje napada. Na Anfieldu traže nova rješenja u ofenzivi zbog očekivanog odlaska Yanna Diomandea u Real Madrid, ali i mogućeg rastanka s Mohamedom Salahom.

Talijanski novinar Fabrizio Romano također je potvrdio da su službeni razgovori između klubova počeli u ponedjeljak.

Liverpool se nada da će odbijena početna ponuda poslužiti kao temelj za nastavak pregovora, dok PSG ima snažnu pregovaračku poziciju jer Barcolin ugovor traje do ljeta 2028. godine.

Francuz želi u Premier ligu

Foot Mercato navodi kako Barcola preferira prelazak na Anfield te da su njegovi predstavnici već razgovarali s čelnicima Liverpoola.

Iako PSG isprva nije želio ni razmatrati njegovu prodaju, situacija se promijenila nakon što je igrač izrazio želju za novim izazovom. U posljednje dvije sezone često je ulazio s klupe u najvažnijim utakmicama, a sada želi sredinu u kojoj će imati status standardnog prvotimca.

Prošle sezone upisao je 13 pogodaka i sedam asistencija u 49 nastupa, a dodatno je skrenuo pozornost odličnim igrama na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje je za Francusku postigao tri gola i dodao jednu asistenciju.

PSG već traži zamjenu

Dodatni znak da bi transfer mogao biti realiziran jest činjenica da je Barcola odbio produžiti ugovor s pariškim klubom.

PSG se zato već priprema za mogući odlazak svog krilnog napadača. Francuski prvak poslao je službenu ponudu Ajaxu za 21-godišnjeg Belgijca Miku Godtsa, kojeg vidi kao potencijalnu zamjenu.

Iako je razlika između Liverpoolove ponude i PSG-ovih zahtjeva i dalje velika, nastavak pregovora sugerira da bi dogovor mogao biti postignut u nadolazećim tjednima. Ako se transfer realizira, bit će riječ o jednom od najvećih poslova ovog prijelaznog roka.