LIVAKOVIĆ UOČI PORTUGALA: "Dat ćemo sve od sebe kako bismo pobijedili"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Prva utakmica u nokaut-fazi turnira donosi plasman među 16 najboljih, a pobjednik će ovog susreta igrati protiv Španjolske koja je porazila Austriju.

Uoči početka utakmice, vratar Vatrenih Dominik Livaković odgovarao je na pitanja novinara.

Kako se Vi osjećate s obzirom na sve utakmice do sada?

- Super je osjećaj, jako sam ponosan na to, na svaki nastup, od prvog nastupa. Nadam se da će ih biti što više.

Ako Hrvatska pobijedi, to je dokaz da je stigla daleko, nakon Rusije i Katra…

- Ispunili smo prvi cilj, želimo više, dat ćemo sve od sebe. Bit će puno naših navijača, nadam se da će biti lijepo kao i prvi put.

Što bi moglo biti presudno za pobjedu protiv Portugala?

- Moramo biti koncentrirani u svakom trenu, kao i momci koji neće krenuti od prve minute već s klupe, oni imaju igrače koji mogu riješiti utakmicu u bilo kojem trenutku. Moramo pobijediti kao ekipa i dat ćemo sve od sebe.

Krasi Vas i momčadski duh…

- Dugo se to gradilo, tako se ponašamo svako okupljanje, pazimo da sve bude u redu. Imamo starije igrače koji su dugo u profesionalnom nogometu, pratimo ih i za njih bismo dali sve, kao i za Hrvatsku.

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