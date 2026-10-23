Livaju pitali smeta li mu što manje igra kod Garcije. Evo što je odgovorio

Hajduk je nastavio pobjednički niz i na europskoj sceni. Bijeli su u gostima svladali švicarskog prvaka Thun rezultatom 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Dalisson u 17. minuti.

Momčadi Gonzala Garcije to je četvrta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, a u Konferencijskoj ligi upisala je i drugo slavlje nakon što je na Poljudu pobijedila Ajax s 2:1.

Nakon susreta pred kamere je stao kapetan Marko Livaja, koji je protiv Thuna priliku dobio u drugom poluvremenu. Govorio je o europskim uspjesima, očekivanjima u nastavku natjecanja, ali i svojoj nešto drukčijoj ulozi u momčadi ove sezone.

„Navijači su 16 godina patili”

Livaja nije skrivao zadovoljstvo zbog europskih rezultata Hajduka.

„Imali smo na početku sezone cilj ući u Europu jer dugo nismo bili. Navijači su 16 godina patili, a sad nam se sve poklapa i rezultati sami dolaze. Senzacionalno smo ispadali od nekih momčadi, ali ove sezone se sve naplaćuje”, rekao je kapetan Hajduka.

Osvrnuo se i na zahtjevnog protivnika koji je prethodno na domaćem terenu pobijedio Dinamo.

„Gledali smo kako su pobijedili Dinamo kod kuće. Thun je tvrda momčad, ali zasluženo smo pobijedili. Možda su bili i konkretniji, ali dali smo 100 posto. Paše mi takav način igre, bitno da su suparnici igrali korektno, a ne pokvareno”, poručio je Livaja.

Što kaže o manjoj minutaži?

Novinara Arena Sporta zanimalo je kako se Hajdukov kapetan prilagodio činjenici da pod Gonzalom Garcijom ove sezone igra manje nego prethodnih godina.

„Uvijek svi žele igrati, tako i ja. Kad ekipi ide dobro moraš poštovati odluke trenera. To je to”, kratko je odgovorio Livaja.

Potom se okrenuo nadolazećim izazovima. Hajduk najprije očekuje susret s Istrom, a zatim nastavak europskog natjecanja i gostovanje na Gibraltaru.

„Sad imamo Istru, a do Gibraltara imamo dosta, ali da, to je velika prilika. Kad dobiješ Ajax i Thun, očekuješ i pobjedu na Gibraltaru i da osiguraš prolaz”, zaključio je kapetan Bijelih.