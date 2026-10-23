Close Menu

Livaju pitali smeta li mu što manje igra kod Garcije. Evo što je odgovorio

Livaja nije skrivao zadovoljstvo zbog europskih rezultata Hajduka
Hajduk lokomotiva foto Bepo Perišić 12

Hajduk je nastavio pobjednički niz i na europskoj sceni. Bijeli su u gostima svladali švicarskog prvaka Thun rezultatom 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Dalisson u 17. minuti.

Momčadi Gonzala Garcije to je četvrta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, a u Konferencijskoj ligi upisala je i drugo slavlje nakon što je na Poljudu pobijedila Ajax s 2:1.

Nakon susreta pred kamere je stao kapetan Marko Livaja, koji je protiv Thuna priliku dobio u drugom poluvremenu. Govorio je o europskim uspjesima, očekivanjima u nastavku natjecanja, ali i svojoj nešto drukčijoj ulozi u momčadi ove sezone.

„Navijači su 16 godina patili”

Livaja nije skrivao zadovoljstvo zbog europskih rezultata Hajduka.

„Imali smo na početku sezone cilj ući u Europu jer dugo nismo bili. Navijači su 16 godina patili, a sad nam se sve poklapa i rezultati sami dolaze. Senzacionalno smo ispadali od nekih momčadi, ali ove sezone se sve naplaćuje”, rekao je kapetan Hajduka.

Osvrnuo se i na zahtjevnog protivnika koji je prethodno na domaćem terenu pobijedio Dinamo.

„Gledali smo kako su pobijedili Dinamo kod kuće. Thun je tvrda momčad, ali zasluženo smo pobijedili. Možda su bili i konkretniji, ali dali smo 100 posto. Paše mi takav način igre, bitno da su suparnici igrali korektno, a ne pokvareno”, poručio je Livaja.

Što kaže o manjoj minutaži?

Novinara Arena Sporta zanimalo je kako se Hajdukov kapetan prilagodio činjenici da pod Gonzalom Garcijom ove sezone igra manje nego prethodnih godina.

„Uvijek svi žele igrati, tako i ja. Kad ekipi ide dobro moraš poštovati odluke trenera. To je to”, kratko je odgovorio Livaja.

Potom se okrenuo nadolazećim izazovima. Hajduk najprije očekuje susret s Istrom, a zatim nastavak europskog natjecanja i gostovanje na Gibraltaru.

„Sad imamo Istru, a do Gibraltara imamo dosta, ali da, to je velika prilika. Kad dobiješ Ajax i Thun, očekuješ i pobjedu na Gibraltaru i da osiguraš prolaz”, zaključio je kapetan Bijelih.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
24
Haha
1
Nice
8
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
1