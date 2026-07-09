Livajina supruga pratila utakmicu na Poljudu, evo tko joj je pravio društvo

Nakon velike pobjede Hajduka protiv Žiline (2:0) na Poljudu, pažnju fotografa ponovno je privukla i loža. Među gledateljima bila je i Iris Livaja, supruga Marka Livaje, koja je utakmicu pratila u društvu svoje kume Ane Gruice.

Dok su Bijeli na travnjaku napravili velik korak prema prolasku u drugo pretkolo Europske lige zahvaljujući golovima Brajkovića i De Almeide, na tribinama nije nedostajalo poznatih lica. Iris Livaja i Ana Gruica zajedno su pratile europsku večer na Poljudu, a njihov dolazak nije promaknuo fotografima.

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Poljud je bio ispunjen odličnom atmosferom, a navijači su ispratili momčad Gonzala Garcije s velikim pljeskom nakon vrijedne pobjede od 2:0. Uzvrat protiv slovačke Žiline igra se za tjedan dana, a Hajduk će u Slovačku putovati s lijepom prednošću.