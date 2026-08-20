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Livaji nestala 'pila' od 10.000 eura. Garcijina reakcija sve iznenadila

Sad tek ne vozi ništa

Otišao sam iz Hrvatske jako mlad, sa 16 godina. Kad sam se vratio, upisao sam vozački i položio testove, taman negdje kad sam igrao Svjetsko prvenstvo U-19, položio testove, ali rekli su mi da moram sad voziti 35 sati i da će ti sati biti u 7.30 ili u 8 ujutro. Pa sam im rekao da je bolje da ne vozim uopće, ispričao je kapetan Hajduka Marko Livaja (32) prije dvije i pol godine pa nedugo nakon toga od klupskog sponzora dobio: ključeve automobila.

Koliko je poznato javnosti, auto ne vozi, glavno prijevozno sredstvo mu je bicikl, a Splitom kruži informacija kako su mu ga prije nekoliko dana ukrali. I to ne bilo kakav model, već električni, koji stoji i do 10.000 eura. Prema nepotvrđenim informacijama, nestao je na Zvončacu, kraj terena sa skalinom, gdje rado zaigra na male branke, javlja 24 sata. Trener Gonzalo Garcia je na pitanje o krađi bicikla odgovorio:

- Ne znam je li to istina. Ali ako jest, neće ga puno pogoditi. Sretan je i povezaniji sa suigračima više nego prije. Nije uvijek istina ono što se priča okolo - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia na pitanje o mogućoj krađi, dok Split bruji o mogućim krivcima.

Rimac Greyp G12S, model kakav je navodno posjedovao Livaja, hibrid je električnog bicikla i laganog motocikla za čiju vožnju nije potrebno posjedovati vozačku dovzolu za motocikl. Maksimalna brzina mu je 70 km/h, na jednom punjenju može prijeći do 120 kilometara, cijena mu doseže od 8300 za osnovne modele do više od 10.000 eura uz neke naprednije funkcije i personalizaciju.

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