Livaja se vraća u Split: Odbio kaznu, sukobio se s Garcijom i Grafom?

Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme Hajduka na Bledu i vraća se u Split. Vijest je snažno odjeknula među navijačima Bijelih, osobito jer se radi o jednom od najvažnijih igrača kluba i čovjeku koji već godinama ima poseban status među hajdučkim pukom.

Iz HNK Hajduk Split objavili su da je odluka donesena zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno”, objavili su iz Hajduka.

Što se dogodilo na Bledu?

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došla Dalmacija Danas, problem je nastao nakon što je dio igrača prekršio klupsku disciplinu večer ranije. Dio igrača nakon utakmice Hrvatske i Gane nije otišao na spavanje nego su odlučili podružiti se i nazdraviti.

Zbog toga je dio igrača navodno kažnjen trčanjem krugova. Ostali su kaznu odradili, no Livaja je to, prema neslužbenim informacijama, odbio.

Nakon toga došlo je do sukoba s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom, a epilog svega bila je odluka da Livaja napusti pripreme i vrati se u Split.

Klub poručuje: Hajduk na prvom mjestu

Službena objava Hajduka nije ulazila u detalje incidenta, ali formulacija iz klupskog priopćenja jasno pokazuje da se radi o disciplinskoj mjeri.

Posebno je odjeknula rečenica da je odluka donesena “sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu”. Time je klub poslao poruku da se pravila tijekom priprema moraju poštovati bez obzira na status pojedinog igrača.

Ipak, činjenica da se radi upravo o Marku Livaji, igraču koji je proteklih godina bio simbol Hajduka i miljenik navijača, cijeloj situaciji daje dodatnu težinu.

Pritisak na Livaju?

Nakon ovog poteza kluba, iz krugova bliskih Livaji mogu se čuti i spekulacije da bi cijela situacija mogla imati širi kontekst. Prema tim tvrdnjama, moguće je da se radi i o pritisku uoči razgovora o novom ugovoru, odnosno o pokušaju da Livaja pristane na uvjete koji bi bili povoljniji za klub.

Treba naglasiti da se radi o neslužbenim informacijama i spekulacijama, dok iz Hajduka zasad nema potvrde takvog scenarija.

Udarac usred priprema

Odlazak Livaje s priprema dolazi u osjetljivom trenutku za Hajduk, koji se na Bledu priprema za novu sezonu. Svaka ovakva situacija remeti ritam rada, a kada je u središtu priče najvažniji igrač momčadi, posljedice mogu biti i sportske i komunikacijske.

Hajduk je najavio da će o daljnjim odlukama javnost obavijestiti pravovremeno.

Do tada ostaje otvoreno pitanje: je li riječ isključivo o disciplinskoj mjeri ili početku puno ozbiljnije priče između kluba i Marka Livaje?