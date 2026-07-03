Livaja se sastao s Bilićem, evo novosti

Danas je održan novi sastanak između predsjednika Ivana Bilića i Marka Livaje. Zaključci samog sastanka i o čemu se točno razgovaralo nam nisu poznati, ali situacija je trenutno takva da se Livaja sutra ujutro u 9 sati očekuje na treningu. Također, Hajduk je svog kapetana prijavio na UEFA popis igrača za utakmicu sa Žilinom, javlja Index.

Hoće li ga Gonzalo Garcija koristiti i kako će se općenito sitauacija odvijati je otvoreno pitanje. Dojam izvana je da nije došlo do nikakvog velikog pomirenja niti pokajanja od strane Livaje, ali idućih dana će situacija jasnija.

Podsjetimo, najprije je potjeran s priprema, a Hajduk je dva dana kasnije objavio kako nije na transfer listi i kako se s njim računa i u novoj sezoni. Kako nam je potvrđeno, Livaja je, sa svojim menadžerom, i prije dva dana održao sastanak s predsjednikom kluba Ivanom Bilićem. Današnji je sastanak ipak bio presudan za ostanak Livaje u momčadi.

Zašto je Livaja suspendiran?

"Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27, što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split on nastaviti trenirati s prvom momčadi.

Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovu statusu nisu istinite. Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa.

Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije. O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala", napisali su iz Hajduka.

Bliži se Europa

Podsjetimo, Hajduk će 9. srpnja igrati prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Žiline na Poljudu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Hajduk je kao nenositelj ždrijebom doznao da će, izbaci li Žilinu, ići na ciparski Pafos u drugom pretkolu EL-a. Te su utakmice na rasporedu 23. i 30. srpnja. Kako bi ušao u glavnu fazu Europske lige, Hajduk mora proći četiri suparnika.

Ako Hajduk ispadne od Žiline u prvom pretkolu Europske lige, spušta se u Konferencijsku ligu i to njezino drugo pretkolo. Ždrijeb je odredio da će, ako se to dogodi, igrati protiv poljske Katowice. Kada bi pao u drugo pretkolo, morao bi izbaciti tri suparnika kako bi ušao u glavnu fazu trećerazrednog europskog natjecanja.