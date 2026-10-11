Livaja ostao na klupi u velikom derbiju, Rendulić iznenadio komentarom: "To znači da su svi u Splitu zadovoljni"

Nogometaši Hajduka slavili su u velikom derbiju protiv Dinama na Poljudu rezultatom 2:1, a nakon utakmice jedna od tema ponovno je bio Marko Livaja, koji ni ovog puta nije dobio priliku za igru. O situaciji u splitskom klubu, ali i problemima Dinama, govorili su Krunoslav Rendulić i Vedran Ješe u HRT-ovoj emisiji Stadion.

"Livaja nakon ove utakmice nije tema"

Posebnu pozornost privukao je komentar Krunoslava Rendulića, koji je istaknuo odlične igre Michelea Šege, ali i činjenicu da Livajin izostanak nakon pobjede nad Dinamom nije izazvao velike rasprave. "Pa Šego igra zaista dobro i kvalitetno već duži period. Livaja, da, opet nije dobio minutažu. Ali ono što treba reći, da Livaja poslije ove utakmice nije tema, barem ja nisam pročitao gdje. To znači da su svi u Splitu zadovoljni", izjavio je Rendulić, donosi HRT.

Ješe: "Hajduk je više želio pobjedu"

Vedran Ješe smatra da je Hajduk zasluženo stigao do pobjede, posebno istaknuvši borbenost splitske momčadi i probleme koje je Dinamo pokazao nakon autogola Scotta McKenne. Prema njegovim riječima, Hajdukovi veznjaci dobro su odradili svoje zadatke, dok je Dinamu nedostajalo samopouzdanja. Naglasio je da su igrači splitskog kluba pokazali veću želju za pobjedom te da su upravo agresivnost i pristup svakom duelu bili presudni.

Ozbiljni problemi u Dinamu

Ješe se osvrnuo i na formu pojedinih Dinamovih nogometaša, naglasivši kako zagrebačka momčad trenutačno ne pokazuje kvalitetu koju posjeduje. Posebno je istaknuo važnost Josipa Mišića, kojeg smatra ključnim igračem Dinama, dok je upozorio i na slabiju formu Mihe Zajca. Smatra da trener Mario Kovačević mora pronaći rješenja jer velik broj igrača ne pruža očekivane partije.

S druge strane, Rendulić je zaključio kako je derbi ponudio borbenost, ritam i uzbuđenja, iako kvaliteta nogometa nije uvijek bila na najvišoj razini.