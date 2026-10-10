Livaja nije u početnih 11! Poznato s kojim sastavom Hajduk napada Dinamo

Sve je spremno za prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama, koji se igra na Poljudu u sklopu devetog kola SuperSport HNL-a. Uoči velikog okršaja poznati su početni sastavi obiju momčadi.

Današnji susret ima posebnu važnost jer se sastaju dvije vodeće momčadi hrvatskog prvenstva. Hajduk i Dinamo u derbi ulaze s jednakim brojem bodova – po 16, koliko ima i trećeplasirani Osijek.

Hajduk će utakmicu započeti sa Šegom u vrhu napada, dok će iza njega djelovati Bamba, Dalisson i Šotiček. U veznom redu zaigrat će Del Moral i Fayad, a obrambenu četvorku čine Acapandie, Raci, Marešić i Hrgović. Na vratima je Silić.

S druge strane, Dinamo će predvoditi Beljo, uz Lisicu i Ivanušeca u napadačkoj liniji. Sredinu terena činit će Zajc, Kravcov i Kačavenda, dok će ispred vratara Kotarskog igrati Tabinas, Dominguez, McKenna i Vinlof.

Početni sastavi

Hajduk: Silić – Acapandie, Raci, Marešić, Hrgović – Del Moral, Fayad – Bamba, Dalisson, Šotiček – Šego.

Dinamo: Kotarski – Tabinas, Dominguez, McKenna, Vinlof – Zajc, Kravcov, Kačavenda – Lisica, Beljo, Ivanušec.

Poljud tako očekuje dvoboj izravnih konkurenata za vrh prvenstvene ljestvice, a poznati početni sastavi dodatno podižu iščekivanje najvećeg derbija hrvatskog nogometa.