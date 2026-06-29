Livaja napušta Hajduk! Puštaju ga bez odštete

Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka u Sloveniji, a vijest koja je odjeknula hrvatskim nogometom klub je kasno sinoć potvrdio putem službenih kanala. Kao razlog odlaska navedeno je kršenje klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštivanje određenih pravila.

Tako je Livajina epizoda u prvoj momčadi Bijelih došla do trenutka kakav je donedavno bilo gotovo nemoguće zamisliti. Čovjek koji je posljednjih godina bio lice Hajduka, simbol povratka vjere na Poljudu i najvažniji igrač momčadi, oko ponoći je krenuo prema Splitu.

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Kako piše Tportal, Livaja će dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novu sredinu. Takav rasplet iznenadit će mnoge jer je teško bilo zamisliti scenarij u kojem Hajduk Livaji daje slobodne papire, ali trenutačno stvari idu upravo u tom smjeru.

To bi značilo da se jedan od najvažnijih igrača Hajduka u novijoj povijesti može naći na tržištu bez odštete, što će sigurno izazvati veliku pozornost klubova koji prate njegovu situaciju.

Drukčiji slučaj od Krovinovića i Šarlije

Livaja se tako formalno našao u sličnoj situaciji kao Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon, kojima je klub ranije dao otvorene ruke da pronađu novu sredinu. No razlika je važna.

Kod njih je odluka donesena jer se na njih nije računalo za novu sezonu. Kod Livaje je razlog disciplinske prirode, što cijelu priču čini osjetljivijom i puno snažnije odjekuje među navijačima, piše Tportal.

Hajduk tako ulazi u jedno od najturbulentnijih razdoblja posljednjih godina. Ako Livaja doista ode, bit će to kraj ere koja je promijenila Poljud - ali i početak potpuno nove faze u kojoj Robert Graf i klupsko vodstvo očito žele postaviti jasna pravila za sve.