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Livaja nakon poraza Hajduka: „Kontrolirali smo utakmicu, ali izgubili zbog svojih pogrešaka”

Kapetan Bijelih nakon poraza od Lincoln Red Impsa istaknuo je kako je Hajduku nedostajalo konkretnosti u završnici. Unatoč razočaranju, pogled je već usmjerio prema nedjeljnom ogledu s Osijekom
hajduk zalgiris foto roko 49

Nakon poraza Hajduka od Lincoln Red Impsa, pred kamere Arene Sport stao je kapetan Bijelih Marko Livaja, koji nije skrivao razočaranje rezultatom.

Istaknuo je kako je njegova momčad kontrolirala utakmicu, ali nije uspjela pronaći rješenje za čvrstu obranu suparnika. Prema njegovim riječima, presudile su pogreške Hajduka i nedostatak konkretnosti u završnici.

„Mislim da smo kontrolirali utakmicu. Nedostajalo nam je konkretnosti u posljednjih 30 metara. Jednostavno, oni su igrali obrambeno, čekali su nas, a mi nismo radili razliku. Na kraju smo izgubili zbog svojih pogrešaka. Ali idemo dalje. Već u nedjelju imamo važnu utakmicu protiv Osijeka, posljednju prije pauze, tako da idemo pobijediti”, rekao je Livaja.

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