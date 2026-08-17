Livaja nakon pobjede poslao snažnu poruku: "Nadam se da ćemo nakon dosta godina opet ići u Europu"

Hajduk je u Velikoj Gorici stigao do važna tri boda, a nakon susreta pred kamere je stao Marko Livaja. Kapetan Bijelih osvrnuo se na pobjedu, svoj pogodak, ali i utakmicu koja Hajduk čeka i koja bi mogla obilježiti cijelu sezonu.

"Kontrolirali smo utakmicu od početka"

"Mislim da smo kontrolirali utakmicu od početka. Donijeli smo tri boda, nismo do sada upisali dobre rezultate i sada nas čeka najbitnija utakmica u ovoj sezoni. Nadam se da ćemo nakon dosta godina opet ići u Europu", kazao je Livaja.

Naglasio je kako je Hajduk dobro reagirao, ali i da je utakmicu mogao ranije riješiti. "Dobro smo reagirali. Trebali smo ovdje na vrijeme krenuti po drugi gol. Nadam se da u budućnosti neće biti problema jer smo ova dva kola prokockali dosta toga."

Livaja otkrio kako je zabio: "Vidio sam da je golman malo izašao"

Livaja se osvrnuo i na svoj pogodak. "Što se tiče gola, postavio sam se lipo, vidio sam da je golman Gorice malo izašao."

Pobjeda u Velikoj Gorici trebala bi Bijelima donijeti dodatno samopouzdanje uoči velikog izazova koji slijedi.

"Sigurno će nam se sada biti lakše pripremati. Velika su očekivanja, igramo u velikom klubu i ljudi uvijek žele najbolje. Nadam se da ćemo našim ljudima dati tu sriću da pobijedimo i osiguramo Europu."

"Momci su željni uspjeha"

Za kraj je Livaja progovorio i o atmosferi u svlačionici te jasno poručio što momčad želi ostvariti. "Dobra je atmosfera u svlačionici, nije to ništa novo. Momci su željni uspjeha. Nadam se da ćemo uspjeti ove godine, nadam se da će nam se malo vratiti, ali mi moramo još više vratiti na terenu", zaključio je Marko Livaja.

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