Livaja komentirao manju minutažu ove sezone: Kad ekipi ide dobro moraš poštovati odluke trenera

Hajduk je na gostovanju pobijedio švicarskog prvaka Thun 0:1 u drugom kolu Konferencijske lige. Strijelac jedinog gola bio je Dalisson u 17. minuti. Momčad trenera Gonzala Garcije time je ostvarila četvrtu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima, dok je u trećerazrednom europskom natjecanju došla do drugog slavlja u nizu nakon što je nadigrala Ajax na Poljudu (2:1).

Livaja: Navijači su 16 godina patili, a sad nam se sve poklapa

"Imali smo na početku sezone cilj ući u Europu jer dugo nismo bili. Navijači su 16 godina patili, a sad nam se sve poklapa i rezultati sami dolaze. Senzacionalno smo ispadali od nekih momčadi, ali ove sezone se sve naplaćuje.

Gledali smo kako su pobijedili Dinamo kod kuće. Thun je tvrda momčad, ali zasluženo smo pobijedili. Možda su bili i konkretniji, ali dali smo 100 posto. Paše mi takav način igre, bitno da su suparnici igrali korektno, a ne pokvareno", rekao je kapetan Marko Livaja.

Novinar Arena Sporta pitao je Livaju kako se priviknuo na to da ove sezone pod Garcijom ima manju minutažu nego prošlih sezona, piše Index.

"Uvijek svi žele igrati, tako i ja. Kad ekipi ide dobro moraš poštovati odluke trenera. To je to. Sad imamo Istru, a do Gibraltara imamo dosta, ali da, to je velika prilika. Kad dobiješ Ajax i Thun, očekuješ i pobjedu na Gibraltaru i da osiguraš prolaz", zaključio je napadač Hajduka, koji je protiv Thuna ušao u drugom poluvremenu.