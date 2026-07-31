Lito u gradu: Dan pobjede uz koncert Marka Škugora

Lito u gradu u punom je zamahu, a kolovoz donosi još bogatiji program zahvaljujući kojem će domaći i strani posjetitelji uživati u koncertima, predstavama, izložbama, filmskim projekcijama, pučkim feštama i brojnim drugim događanjima.

Početak mjeseca u znaku je 6. izdanja Makarska Car Showa, koji će na gradskoj rivi okupiti atraktivna vozila, zaljubljenike u automobile i brojne posjetitelje. Kao uvertira blagdanu i ove će se godine održati tradicionalna klapska večer ispred PŠRD-a Arbun, dok će središnji događaj obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja biti koncert šibenskog slavuja Marka Škugora na Kačićevu trgu.

U Ljetno kino stiže jedan od najvećih gitarista ovih prostora, legendarni Vlatko Stefanovski, a kolovoz donosi i koncerte Jelene Rozge, Silentea, KUGLE, Klape Fjoret, CHUI-ja i drugih izvođača.

Makarska će od 28. do 30. kolovoza ponovno biti domaćin 13. Makarska Jazz Festivala, koji donosi 3 dana vrhunske glazbe, međunarodnih zvijezda i posebnih programa koji povezuju svjetsku jazz scenu s mladim domaćim glazbenicima. Na festival stižu Vincen García, jedan od najistaknutijih glazbenika nove generacije, te legendarni Incognito, koji već više od četiri desetljeća oduševljava publiku svojim prepoznatljivim zvukom i vrhunskim glazbenicima. I ove godine održat će se omiljeni jutarnji program "Evo mene među moje", dok će završnica festivala biti posvećena Matiji Dediću, Gabi Novak i Arsenu Dediću.

Detaljan program svih događanja dostupan je na službenim kanalima Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske.