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Litnja fešta u Kaštel Sućurcu donosi večer glazbe, druženja i zabave uz Matka & Branu

Tradicionalna fešta na mulu održat će se u petak, 7. kolovoza, a organizatori najavljuju bogatu ponudu hrane i pića, lutriju te nastup popularnog glazbenog dvojca

U petak, 7. kolovoza 2026. godine, s početkom u 20:00 sati na mulu u Kaštel Sućurcu održava se tradicionalna Litnja fešta koju organizira KPU Kampanel iz Kaštel Sućurca.

Litnja fešta već godinama okuplja velik broj mještana i posjetitelja te je postala jedan od prepoznatljivih ljetnih događaja u gradu. Posjetitelje očekuje večer ispunjena dobrom glazbom, ugodnim druženjem, bogatom ponudom hrane i pića te vrijednom lutrijom.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se popularni dvojac Matko & Brane, koji će svojim nastupom dodatno obogatiti atmosferu ove pučke fešte.

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