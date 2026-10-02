Listopad u Zoni: Od glazbe i animea do turizma i života nakon smrti

Listopadski program u Zoni spaja kreativnost, druženje i teme koje potiču na razgovor i razmišljanje. Mladi će moći stvarati, svirati, upoznavati nove ljude i testirati svoje znanje, ali i razgovarati o putovanjima, turizmu, religiji, književnosti, mentalnom zdravlju i životu nakon smrti.

- Listopad smo započeli Šahovskim popodnevom, a već 2. listopada slijedi glazbeno izdanje Kvizone, najposebnijeg splitskog kviza znanja. Ekipe se ponovno formiraju slučajnim odabirom, a ovaj put očekuju ih pomno birana pitanja iz svijeta glazbe. Nakon poduže pauze vraća se i BrainPlay, igra u kojoj za pobjedu nisu presudni znanje i činjenice, nego timski rad, logika, kreativnost i intuicija - najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Program donosi i Sajam razmjene korištenih predmeta te dva termina Anime zone, dok se Paint & Unwind nakon velikog interesa vraća i četvrti mjesec zaredom. Povodom Svjetskog dana hrane održat će se i Putovanja na tanjuru, druženje na kojem će volonteri Info zone kroz hranu, fotografije i uspomene predstaviti svoja putovanja te mogućnosti koje mladima pružaju Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Ljubitelji filma na prvom će susretu Filmskog kluba razgovarati o religiji kroz film, a uoči Noći vještica o Halloween klasicima. Book Club ovog će mjeseca biti posvećen znanstveno-fantastičnom romanu “The Lathe of Heaven” Ursule K. Le Guin, u kojem snovi glavnog lika mijenjaju stvarnost.

- Druga polovica mjeseca donosi prvo jesensko izdanje Pazariuma, a na Kavi s mladima razgovarat ćemo o tome kako turizam utječe na kvalitetu života mladih u Splitu. Propitat ćemo dostupnost kulturnih i zabavnih sadržaja, stanovanja mladima i studentima te druga ograničenja i izazove života u turističkom gradu, ali i tražiti ideje kako smanjiti negativan utjecaj turizma na život mladih. Slijede Open Jam, koji ponovno okuplja splitske glazbenike i ljubitelje glazbe, te petnaesto izdanje Speed friendinga za sve koji žele upoznati nove ljude - najavljuje Zubanović.

Listopad donosi i novu izložbu u ciklusu “Mladi izlažu”. Crnogorska umjetnica s boravištem u Hrvatskoj Ana Mitrović 24. listopada otvorit će izložbu “Sjećaš li se?”, nastalu sakupljanjem starih, odbačenih fotografija kojima daje nova značenja. Nakon otvorenja održat će i radionicu Čitanje fotografija, na kojoj će sudionici kroz asocijacije i pisanje tražiti vlastite priče u tuđim fotografijama.

- Kraj mjeseca donosi Filozofsku ćakulu na kojoj ćemo propitivati što znači umrijeti i završava li život tjelesnom smrću, dok će se na kreativnoj radionici Spooky candle painting svijeće ukrašavati otopljenim voskom u boji jesenskim i Halloween motivima. Bit će to prilika za malo filozofiranja o smrti, ali i nešto bezbrižniju kreativnu pripremu za Noć vještica - poručuje Zubanović.

Savjetovalište Prika tijekom listopada donosi tri radionice. Na radionici “Kako se nositi sa stresom?” mladi će istraživati vlastite načine suočavanja sa stresom, online radionica “Kreativni balans za pisce” pomoći će im preispitati uvjerenja koja koče kreativnost, a “Plesni predah” kroz glazbu, ples, pokret i dah ponuditi priliku za povezivanje s vlastitim tijelom.

Uz tematska druženja i radionice, tijekom cijelog mjeseca dostupni su individualno savjetovalište Prika, Biciklopopravljaonica prema dogovoru te dnevni boravak u Zoni, od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati.

Više informacija o cjelokupnom programu i prijave za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.