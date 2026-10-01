Lisinski ide u obnovu: U tijeku priprema projekta za jednu od najvažnijih hrvatskih koncertnih dvorana

ujedno savjetnice ravnateljice, na sastanku u Uredu predsjednika Republike bile su ravnateljica Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Nina Čalopek, urednica monografije i voditeljica Muzičkog informativnog centra Jelena Vuković, recenzentice prof. dr. sc. Vjera Katalinić i nasl. prof. dr. sc. Naila Ceribašić te Ivan Vuljević, sin prvog ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Na sastanku je predsjedniku Milanoviću predstavljena monografija koja detaljno prati povijest Koncertne dvorane od prvih zamisli, natječaja i gradnje do svečanog otvorenja 29. prosinca 1973. godine te njezin iznimno bogat programski život u proteklih pola stoljeća.

Autorica dr. sc. Ana Unkić navela je da je monografija rezultat višegodišnjeg istraživanja opsežne arhivske, programske, novinske, fotografske, zvučne i audiovizualne građe.

Na sastanku se razgovaralo i o planiranoj obnovi Koncertne dvorane, pri čemu je ravnateljica Nina Čalopek pojasnila kako se trenutno radi na projektnom zadatku obnove.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima.