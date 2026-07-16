Lionel Messi u finalu napada rekord kakav nije ostvario nitko u povijesti nogometa

Argentina je velikim preokretom protiv Engleske izborila drugo uzastopno finale, a njezin kapetan ponovno je imao važnu ulogu u momčadi Lionela Scalonija.

Messi će tako sa 39 godina još jednom zaigrati na najvećoj nogometnoj pozornici. Susret sa Španjolskom mogao bi mu donijeti obranu naslova osvojenog prije četiri godine, ali i posebno mjesto u povijesti Mundijala.

Nađe li se u početnoj postavi, argentinski kapetan postat će prvi nogometaš koji je od prve minute zaigrao u tri različita finala Svjetskog prvenstva. Messi je prvo finale odigrao 2014. godine u Brazilu. Argentina je tada u produžetku izgubila od Njemačke 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Mario Götze.

Osam godina kasnije Messi je u Kataru napokon ostvario najveći san. Argentinu je predvodio do naslova nakon spektakularnog finala protiv Francuske, koje je odlučeno izvođenjem jedanaesteraca.

Sada je Gaučose odveo i do trećeg finala u svojoj karijeri. Na aktualnom Svjetskom prvenstvu postigao je osam pogodaka i upisao četiri asistencije, potvrdivši da i u poznim igračkim godinama ostaje ključna figura argentinske reprezentacije.

Messi bi nastupom protiv Španjolske postao tek drugi nogometaš u povijesti koji je zaigrao u tri finala Svjetskog prvenstva. Prije njega to je uspio samo legendarni brazilski desni bek Cafu, član reprezentacije koja je igrala finala 1994., 1998. i 2002. godine.

Ipak, postoji važna razlika. Cafu nije započeo sva tri finala, dok bi Messi u nedjelju mogao postati prvi nogometaš koji je u tri utakmice za naslov svjetskog prvaka bio u početnih 11, piše tportal.