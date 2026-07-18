Lino Červar podržao Dragana Primorca u borbi za šefa HOO-a: 'Nikad ne okreće glavu pred nepravdom'

Lino Červar, jedan od najuspješnijih i najtrofejnijih rukometnih trenera u povijesti hrvatskog i svjetskog rukometa, dao je potporu kandidaturi prof. dr. sc. Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

- Potporu dajem kandidaturi prof. dr. sc. Dragana Primorca jer sam uvjeren da Hrvatski olimpijski odbor mogu voditi jedino ljudi visokog moralnog integriteta, ljudi koji žive dostojanstveno i koji se tijekom cijelog života dosljedno slijede načela Olimpijske povelje i temeljne vrijednosti olimpizma. Prof. dr. sc. Dragan Primorac upravo je jedna od takvih osoba - smatra Červar.

Dodao je kako su upravo takvi ljudi jamstvo očuvanja dostojanstva sporta, sportaša i svih sportskih djelatnika.

- Dolazak Dragana Primorca na čelno mjesto HOO-a znači da će uz svakog sportaša, trenera i sportskog djelatnika stajati osoba koja razumije njihove potrebe i izazove. To znači da će svaki sportaš imati jednaku priliku za uspjeh, a oni koji se suočavaju s nesigurnošću ili strahom dobiti dodatni poticaj da ostvare svoje snove. Njegova energija, predanost i odlučnost iznimni su i uvjeren sam da ga na tom putu ništa ne može zaustaviti - naglasio je Červar i zaključio:

- On nikad ne okreće glavu pred nepravdom. On će štititi dostojanstvo svakog čovjeka, svakog sportaša i svakog sportskog djelatnika. Uvijek će imati snage i hrabrosti stati uz one kojima je pomoć potrebna te se odlučno boriti protiv nepravde, vodeći se načelima poštenja, odgovornosti i olimpizma, piše 24 sata.

Lino Červar trener je koji je obilježio modernu rukometnu povijest i Hrvatsku trajno pozicionirao među svjetske rukometne velesile. Hrvatsku mušku seniorsku reprezentaciju vodio je u čak 240 utakmica, ostvarivši impresivan postotak pobjeda (oko 80 posto). Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila zlatnu olimpijsku medalju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004., naslov svjetskog prvaka u Portugalu 2003., kao i srebrne medalje na Svjetskim prvenstvima u Tunisu 2005. i Hrvatskoj 2009.

Na europskim prvenstvima hrvatska je reprezentacija pod njegovim vodstvom osvojila tri srebrne medalje - u Norveškoj 2008., Austriji 2010. te na prvenstvu održanom u Austriji, Norveškoj i Švedskoj 2020. Također, na Mediteranskim igrama u Tarragoni 2018. godine Hrvatska je osvojila zlatnu medalju kao i Svjetski kup u Švedskoj 2006.

Červar je jedinstven i po tome što je tijekom svoje aktivne trenerske karijere napisao nekoliko stručnih knjiga iz područja rukometa i sportskog menadžmenta, koje su prevedene na strane jezike. Za izniman doprinos hrvatskom sportu dvaput je odlikovan Državnom nagradom za šport "Franjo Bučar", 2003. godine osobno te 2004. kao član hrvatske rukometne reprezentacije. Nositelj je Reda kneza Branimira s ogrlicom, a za svoj životni doprinos sportu i društvu primio je i Nagradu za životno djelo Grada Umaga.