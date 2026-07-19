Lille je sinoć zapalila dalmatinsko mjesto. Pogledajte prizore

Lidija Bačić Lille sinoć je održala koncert pred brojnom publikom te svojim najvećim hitovima stvorila odličnu atmosferu.

Za nastup je vladao velik interes, a okupljeni mještani i turisti pjevali su i plesali od početka do kraja koncerta. Lille je energičnim nastupom još jednom pokazala zašto je jedna od najtraženijih izvođačica tijekom ljetne sezone.

Ulaz je bio slobodan, a večer ispunjena glazbom i zabavom privukla je velik broj posjetitelja.

Lille je, kako bi se reklo, zapalila publiku, a brojni posjetitelji s Trga Soline otišli su puni pozitivnih dojmova nakon još jedne uspješne ljetne večeri na Makarskoj rivijeri.