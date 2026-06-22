Likvidiran u kafiću u Beogradu: Ubijen Darko Vesković Prika, poznato ime iz rata kriminalnih klanova

Muškarac koji je danas poslijepodne ubijen u kafiću u naselju Kumodraž, nakon što mu je nepoznati napadač za kojim se traga pucao u glavu, bio je Darko Vesković zvani Prika, neslužbeno doznaje N1 Srbija.

Podsjetimo, oko 15:40 sati u jednom kafiću u Kumodražu nepoznati muškarac otvorio je vatru, pri čemu je jednu osobu ranio, a drugu usmrtio.

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Kako neslužbeno doznaje N1, ubijeni je Darko Vesković Prika, jedan od dvojice optuženih za ubojstvo Blaža Đurovića, označenog pripadnika kavačkog klana, koje se dogodilo ispred njegove kuće na beogradskom Dušanovcu u ožujku 2018. godine.

Viši sud u Beogradu osudio je Veskovića na 15 godina zatvora za taj zločin, no tu je presudu prije samo dva mjeseca ukinuo Apelacijski sud i naložio novo suđenje, piše Nova.rs.

Uz Veskovića je bio optužen i Nemanja Ivanov, ali samo za nezakonito posjedovanje oružja, za što je pravomoćno oslobođen. Sumnjalo se da su Vesković i Ivanov djelovali po nalogu škaljarskog klana kako bi izvršili likvidaciju. Đurović je ubijen u jeku rata između suparničkih kriminalnih klanova, kada su likvidacije gotovo svakodnevno potresale Beograd.

Iako je tužiteljstvo Veskovića teretilo za teško ubojstvo, prvostupanjskom presudom Višeg suda, koja je sada ukinuta, osuđen je za blaže kazneno djelo – ubojstvo u supočiniteljstvu. Sud mu je izrekao kaznu od 15 godina zatvora, uz obrazloženje da nije bilo dokaza da je ubojstvo počinjeno na osobito okrutan i podmukao način.

Prema optužnici, Vesković i Ivanov su u ožujku 2018. godine u zasjedi ubili Đurovića ispred njegove kuće na Dušanovcu. Na temelju pronađenih DNK tragova tužiteljstvo je tvrdilo da je Ivanov upravljao automobilom, dok je Vesković pucao u Đurovića tijekom mimoilaženja vozilima.

Automobil korišten u zločinu kasnije je zapaljen, ali nije potpuno izgorio. Policija je u prtljažniku pronašla pušku iz koje je Đurović ubijen.

Tužiteljstvo je u početku tvrdilo da je i Ivanov sudjelovao u ubojstvu, ali je tijekom suđenja od toga odustalo, pa mu se sudilo samo za nezakonito posjedovanje oružja jer je na pronađenoj pušci otkriven njegov DNK. Sud ga je oslobodio smatrajući da nije moguće utvrditi kada je njegov DNK dospio na oružje, odnosno je li to bilo tijekom ubojstva ili ranije.

I Vesković i Ivanov imali su kriminalnu prošlost i prije ovog slučaja, dok se Blažu Đuroviću u trenutku kada je ubijen sudilo za otmicu Jovice Radonjića, člana kriminalne skupine Firma.