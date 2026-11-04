LIKA: Voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno je ispravna, nastavlja se kontrola privatnih bunara i cisterni

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ), nastavio je izvanredno uzorkovanje i analizu vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata koji nisu priključeni na mrežu javne vodoopskrbe. Prema najnovijim rezultatima, dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. To je posebno važna informacija za stanovnike tih područja, s obzirom na to da su prethodna ispitivanja privatnih bunara i izvora pokazala prisutnost određenih onečišćujućih tvari. U razdoblju od 15. rujna do 20. listopada 2026. godine provedeno je uzorkovanje vode na ukupno 24 lokacije, od kojih je 21 bila nova, dok je na tri prethodno ispitane lokacije uzorkovanje ponovljeno.

Obuhvaćeno je 18 spremnika kišnice, pet bunara i jedan izvor, čime je ukupan broj analiziranih uzoraka u trima ciklusima povećan na 88. U svim uzorcima provedene su analize osnovnih mikrobioloških i fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete vode. Dodatno su četiri uzorka, iz triju bunara i jednog izvora, analizirana na prisutnost PFAS spojeva i metala.

Onečišćenje PFAS spojevima utvrđeno u jednom bunaru

Rezultati dodatnih analiza pokazali su prisutnost PFAS spojeva u jednom bunaru koji se nalazi najbliže nezakonitom odlagalištu otpada. Riječ je o istom bunaru u kojem su ti spojevi pronađeni i tijekom prethodna dva ciklusa ispitivanja, čiji su rezultati objavljeni 18. rujna i 22. listopada 2026. godine. U preostala tri dodatno analizirana uzorka prisutnost PFAS spojeva nije utvrđena. Iz HZJZ-a naglašavaju da se voda iz bunara u kojem su pronađeni PFAS spojevi ne koristi za piće te da su građani na tom području priključeni na javnu vodoopskrbu. Dosadašnji nalazi upućuju na lokalni karakter onečišćenja, odnosno na njegovu prisutnost u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta otpada. Posebno je važno što rezultati ispitivanja javne vodoopskrbe ne upućuju na utjecaj tog onečišćenja na zdravstvenu ispravnost vode koju građani dobivaju iz javnog sustava. Iako su rezultati ispitivanja javne vodoopskrbe povoljni, analize privatnih izvora vode pokazale su potrebu za dodatnim oprezom. Naime, u 23 od ukupno 24 uzorka iz posljednjeg ciklusa utvrđena je mikrobiološka neispravnost, dok su u jednom od tih uzoraka zabilježene i povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja.

Iz HZJZ-a pritom napominju kako takvi nalazi sami po sebi ne upućuju na povezanost s nezakonitim odlagalištem otpada. Mikrobiološka neispravnost vode može predstavljati zdravstveni rizik ako se takva voda koristi za piće bez odgovarajuće obrade. Zbog toga je važno redovito kontrolirati zdravstvenu ispravnost vode iz privatnih bunara, cisterni i drugih individualnih izvora. Vlasnici objekata u kojima su provedena ispitivanja obaviješteni su o rezultatima te su dobili odgovarajuće upute za daljnje postupanje.

HZJZ nastavlja nadzor i poziva građane na oprez

Nadležni zavodi za javno zdravstvo nastavit će pratiti kvalitetu vode na trima lokacijama na kojima je uzorkovanje već ponovljeno, kao i u dodatnim privatnim vodoopskrbnim objektima koje su prijavili građani. Istodobno će se nastaviti redovito i izvanredno praćenje zdravstvene ispravnosti vode iz javne vodoopskrbe.

Građanima koji koriste privatne cisterne, bunare i izvore preporučuje se da vodu ne koriste za piće bez prethodne provjere njezine zdravstvene ispravnosti. Iz HZJZ-a poručuju kako će o svim novim rezultatima ispitivanja nastaviti pravodobno obavještavati vlasnike objekata i javnost.