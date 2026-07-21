Lik u Makarskoj upravljao motociklom bez položenog vozačkog ispita i nije prošao izvanredni tehnički pregled. Završio je u zatvoru

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, 36-godišnjaku prema kojem je policija postupala u nedjelju 19. srpnja 2026. godine u Makarskoj. Policijski službenici su ga tijekom kontrole prometa zaustavili u 20:40 sati na kolniku ulice Ante Starčevića, a upravljao je motociklom.

Obavljenom provjerom utvrđeno je da 36-godišnjak nema položen vozački ispit i da je motocikl vozio prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Također, prilikom izvanrednog tehničkog pregleda na motociklu je utvrđen nedostatak koji se prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila smatra opasnim nedostatkom na vozilu. S obzirom na to da je riječ o vozaču koji je do sada zbog prekršaja u prometu dva puta pravomoćno kažnjen i to radi vožnje bez položenog vozačkog ispita te da je i u ovom slučaju ponovno počinio prometne prekršaje kojima je neposredno ugrožavao sigurnost drugih sudionika u prometu, uhićen je i sljedeći dan priveden na sud, a motocikl mu je oduzet.

Policija je sudu u optužnom prijedlogu predložila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije na 12 mjeseci i da se motocikl trajno oduzme. Nakon žurnog postupka sud mu je odredio zadržavanje do 2. kolovoza 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.