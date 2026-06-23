Lik prouzročio prometnu i nestao, utvrđeno da je bio - drogiran

U nedjelju, 21. lipnja oko 21,32 sata u Šibeniku u ulici Južna magistrala, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na način da je 29-godišnji vozač upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom na benzinsku crpku u Ražinama zaustavio vozilo u blizini agregata za točenje pogonskog goriva, a da prilikom izlaska iz vozila nije poduzeo sve mjere da ne dođe do samopokretanja vozila, pri čemu dolazi do samopokretanja vozila prema naprijed, te do udara prednjeg dijela vozila u reklamni pano i betonsko postolje tvrtke iz Šibenika, koje oštećuje.

Nakon što je prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom vozač je napustio mjesto događaja, a da oštećenom vlasniku nije ostavio osobne podatke i podatke o vozilu kojim je prouzročio prometnu nesreću.

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Brzim postupanjem policije vozač je pronađen te mu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je odbio liječnički pregled, odnosno vađenje krivi i uzimanje urina radi analize na prisutnost droga.

Tijekom postupanja policijskim službenicima je dragovoljno predao pvc smotuljka ispunjena drogom marihuana, bruto težine 2,5 grama.

Vozač je uhićen i odveden u službene prostorije policije.

Jučer, 22. lipnja vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama zatražena ukupna novčana kazna u iznosu od od 2.533,61 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Dok će zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv istoga biti podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku.

Sud je vozača kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.533,61 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci.