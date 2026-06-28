Lik jurio po autocesti s 2.16 promila, vozio slalom... Policija mu uzela auto

Policajci su jučer na autocesti A3 zaustavili 32-godišnjeg vozača koji je s 2.16 promila alkohola u krvi vozio 186 kilometara na sat i vijugao prometnim trakama. Radi se o poznatom recidivistu kojem je policija na kraju oduzela automobil.

Policijska patrola uočila je osobni automobil jučer, 27. lipnja, oko 16:40 sati. Vozilo se na dionici autoceste A3, gdje je brzina ograničena na 130 km/h, kretalo brzinom od 186 km/h. Policija navodi kako je vozač učestalo prelazio iz lijeve u desnu prometnu traku, ugrožavajući time druge sudionike u prometu.

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Policajci su automobil zaustavili u blizini Lužana te utvrdili da njime upravlja 32-godišnjak. Provjerom se ispostavilo da se radi o recidivistu, odnosno osobi koju je policija i ranije prijavljivala zbog činjenja težih prometnih prekršaja.

Alkotestom mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2.16 promila, nakon čega je uhićen. Priveden je u policijsku postaju i zadržan na triježnjenju.

Policijski službenici su 32-godišnjaku oduzeli osobni automobil te će protiv njega podnijeti optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.