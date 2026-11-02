Lijes s Mišom Kovačem proći će Poljudom: Otkriveni detalji velikog oproštaja, poznato i tko će pjevati pred tisućama ljudi

Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga HNK-a Hajduk Split otkrila je detalje velikog glazbenog ispraćaja Mate Miše Kovača, koji će se održati u utorak na Poljudu. Uz nastupe poznatih dalmatinskih glazbenika, predviđen je i posebno emotivan trenutak – vozilo s Mišinim lijesom proći će atletskom stazom oko terena, dok će se okupljeni opraštati od glazbene legende.

HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija zajednički organiziraju dostojanstven oproštaj od Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu. Marinka Akrap objasnila je kako je ideja o organizaciji ispraćaja nastala nakon što je vijest o pjevačevoj smrti stigla upravo tijekom Hajdukove utakmice.

„S obzirom na tužan događaj i činjenicu da smo informaciju o Mišinoj smrti dobili upravo tijekom utakmice, vidjeli ste i sami kako je Poljud tada reagirao. Zajedno smo, kao Hajduk, Torcida i Hrvatska glazbena unija, smatrali da imamo obvezu prema našem dragom Miši, ali i prema svim njegovim obožavateljima, koji su ujedno i navijači Hajduka, organizirati dostojanstven glazbeni oproštaj“, kazala je Akrap.

Potvrđeno šest poznatih izvođača

Vrata stadiona otvorit će se u utorak, 3. studenoga, u 16 sati, a službeni glazbeni program trebao bi početi oko 17 sati.

Hrvatska glazbena unija okupila je izvođače koji su bili Mišini prijatelji i s kojima je dijelio ljubav prema Dalmaciji i Hajduku.

Svoje nastupe zasad su potvrdili Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano.

„Očekujem da će i publika preuzeti velik dio pjevačke uloge te da ćemo zajedno doživjeti trenutak kakav je Mišo zaslužio i kakav svi želimo“, poručila je Akrap.

Posebno emotivan trenutak: Mišin lijes proći će Poljudom

Jedan od najupečatljivijih dijelova ispraćaja bit će dolazak vozila s Mišinim lijesom na stadion.

Prema riječima Marinke Akrap, vozilo bi trebalo ući na Poljud otprilike 45 minuta prije završetka programa, nakon čega će proći atletskom stazom oko nogometnog terena.

„Taj trenutak dostojanstva, poštovanja i ljubavi prema Miši podijelit ćemo svi zajedno, uz pjesme koje su nas najviše povezivale“, istaknula je.

Nakon izlaska sa stadiona, lijes će nastaviti put prema Šibeniku i Zadru. Akrap je napomenula kako taj dio organizacije nije u nadležnosti Hajduka.

Besplatne ulaznice brzo se preuzimaju

Interes za ispraćaj iznimno je velik, a besplatne ulaznice već se intenzivno preuzimaju.

Ulaznice su dostupne putem službene Hajdukove stranice za ulaznice, uz ograničenje od tri ulaznice po osobi.

Akrap je pritom uputila važan apel građanima.

„Želimo izbjeći situaciju da netko preuzme veći broj ulaznica, a potom ne dođe, zbog čega pozivam sve da budu odgovorni prema onima koji zaista žele prisustvovati ovom događaju.“

Naglasila je kako se zbog sigurnosti ne može izdati više ulaznica od kapaciteta stadiona.

„Ljudi su čekali i prije nego što smo ih službeno pustili u prodaju, željno iščekujući priliku da osiguraju svoje mjesto. Zato još jednom apeliram na sve da ulaznice preuzmu samo oni koji zaista namjeravaju doći“, zaključila je Akrap.

Poljud će tako u utorak postati mjesto zajedničkog oproštaja od Miše Kovača, čije su pjesme desetljećima povezivale generacije navijača Hajduka i ljubitelja dalmatinske glazbe.