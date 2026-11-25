Općina Podstrana i ove će godine osigurati božićnice za svoje umirovljenike i starije mještane, nastavljajući tako s mjerama usmjerenima na jačanje socijalne sigurnosti i pružanje potpore najstarijim članovima lokalne zajednice.

Pravo na božićnicu ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Podstrana čija ukupna mirovina ne prelazi 600 eura, kao i mještani stariji od 65 godina koji nisu korisnici mirovine.

Iznosi božićnica određeni su prema visini mirovinskih primanja, pa će tako umirovljenici s mirovinom do 300 eura dobiti 100 eura, oni s mirovinom od 300,01 do 450 eura ostvarit će pravo na 80 eura, dok će umirovljenicima s mirovinom od 450,01 do 600 eura pripasti 60 eura.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić ističe kako je kontinuirana briga o umirovljenicima jedan od važnih elemenata odgovorne politike lokalne samouprave te da se upravo kroz konkretne mjere pokazuje koliko zajednica vodi računa o svojim građanima.

„Naši umirovljenici generacijama su gradili Podstranu, stvarali njezine temelje i svojim radom pridonijeli razvoju naše općine. Smatram da je naša dužnost pokazati im poštovanje i zahvalnost, ali i osigurati konkretnu podršku, osobito u vremenu kada rast životnih troškova posebno opterećuje kućne proračune naših starijih sugrađana. Zato nastavljamo s dodjelom božićnica jer želimo da naši umirovljenici znaju kako nisu zaboravljeni i kako Općina vodi računa o njihovim potrebama“, poručio je načelnik Dropuljić.

Dodao je kako razvoj Podstrane ne podrazumijeva samo ulaganja u infrastrukturu i nove projekte, nego i stvaranje zajednice u kojoj se vodi računa o svim generacijama.

„Možemo biti zadovoljni razvojem i projektima koje provodimo, ali jednako tako moramo imati na umu da napredak naše općine mora biti vidljiv i u kvaliteti života naših ljudi. Želimo Podstranu razvijati kao mjesto u kojem nitko nije zaboravljen, u kojem se poštuju oni koji su je gradili i u kojem solidarnost nije samo riječ, nego vrijednost koju svakodnevno pokazujemo konkretnim djelima“, zaključio je Dropuljić.

Dodjela božićnica još je jedna od mjera kojima Općina Podstrana nastoji pružiti dodatnu financijsku potporu svojim starijim mještanima i uljepšati im nadolazeće blagdane.