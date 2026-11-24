Općina Dugopolje i ove će godine svojim najpotrebitijim mještanima uljepšati nadolazeće božićne blagdane podjelom božićnica u vrijednosti od 70 do 150 eura.

Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić objavio je detalje o ovogodišnjoj podjeli božićnica, koje će korisnicima biti dodijeljene u obliku poklon bonova.

Pravo na božićnicu ostvaruju umirovljenici, korisnici naknade za starije osobe, korisnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nezaposlene osobe te hrvatski ratni vojni invalidi s prebivalištem na području Općine Dugopolje.

Tko će dobiti koliko?

Visina božićnice ovisit će o kategoriji kojoj korisnik pripada, a iznosi su sljedeći:

Umirovljenici s mirovinom do 500 eura i korisnici naknade za starije osobe – 150 eura

Umirovljenici s mirovinom od 500,01 do 800 eura – 100 eura

Umirovljenici s mirovinom većom od 800,01 eura – 70 eura

Korisnici naknada socijalne skrbi – 150 eura

Nezaposlene osobe – 150 eura

Članovi HVIDR-e – 100 eura

Korisnici pravo na božićnicu mogu ostvariti samo po jednoj osnovi.

Podjela će se obavljati na temelju popisa nadležnih institucija, prema statusu korisnika na dan 31. listopada 2026. godine. Oni koji nisu evidentirani na dostavljenim popisima pravo mogu ostvariti uz predočenje odgovarajućeg rješenja ili potvrde o statusu.

Objavljen raspored podjele

Poklon bonovi dijelit će se od 7. do 10. prosinca 2026. godine u prostorijama Doma kulture u Dugopolju, svakoga dana od 10 do 13 sati, prema sljedećem rasporedu:

7. prosinca korisnici sa prezimenom od slova A do C;

8. prosinca- korisnici sa prezimenom od slova Č do slova M;

9. prosinca- korisnici od slova N do slova R;

10. prosinca- korisnici od slova S do slova Ž;

Iz Općine mole korisnike da se pridržavaju navedenog rasporeda te da sa sobom ponesu važeću osobnu iskaznicu i dokument kojim dokazuju pravo na božićnicu.

Načelnik Bosančić uputio je i blagdansku čestitku svim mještanima Dugopolja, Kotlenica, Liske i Koprivna, poželjevši im sretan i blagoslovljen Božić te puno zdravlja i veselja u novoj 2027. godini.