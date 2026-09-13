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Lijepa vijest za Sinjane. Gradski bazen nastavlja s radom

Pogledajte u kojem terminu je otvoren za građane
bazen sinj

Prema odluci sinjskog gradonačelnika Mira Bulja Gradski bazen Sinj nastavlja s radom i nakon završetka ljetnih praznika te će i dalje biti otvoren za sve posjetitelje.

Zbog promjene organizacije rada, mijenja se termin predviđen za kupanje.

Bazen će za sve kupače biti otvoren svakoga dana od 11:30 do 18:00 sati.

"Pozivamo sve naše sugrađane, kao i ostale posjetitelje, da iskoriste ugodne rujanske dane za kupanje, rekreaciju i odmor na Gradskom bazenu.

O eventualnim daljnjim promjenama radnog vremena javnost će biti pravodobno obaviještena", poručuju iz Grada Sinja. 

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