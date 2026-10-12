Lijepa vijest za mlade Splićanke: Organiziraju se besplatni ultrazvučni pregledi dojki, evo kako se prijaviti

U povodu Ružičastog listopada, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Klub žena liječenih na dojci Split i ove godine organizira besplatne preventivne ultrazvučne preglede dojki za žene u dobi do 30 godina. Prijave počinju u utorak, 13. listopada, a zainteresirane Splićanke svoje mjesto mogu rezervirati telefonskim putem.

Cilj ove hvalevrijedne akcije je potaknuti mlade žene na brigu o vlastitom zdravlju te podići svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke.

Iz Kluba žena liječenih na dojci Split naglašavaju kako je iznimno važno razvijati svijest o preventivnim pregledima već u mlađoj životnoj dobi.

„Rano otkrivanje bolesti spašava živote, zato je bitno da žene što ranije započnu s preventivnim ultrazvučnim pregledima i redovito ih obavljaju”, poručuju iz Kluba.

Evo kako se prijaviti za besplatan pregled

Sve zainteresirane žene u dobi do 30 godina mogu se prijaviti za besplatan ultrazvučni pregled dojki od utorka, 13. listopada, do četvrtka, 15. listopada 2026. godine.

Prijave se zaprimaju telefonski na broj 021/460-372, svakog od navedenih dana u vremenu od 8:30 do 11:30 sati.

Iz Kluba pozivaju mlade sugrađanke da iskoriste ovu priliku i rezerviraju svoj termin.

Gotovo tri desetljeća podrške ženama

Klub žena liječenih na dojci Split neprofitna je udruga osnovana 4. veljače 1997. godine. Već gotovo tri desetljeća pruža psihosocijalnu podršku ženama oboljelima i liječenima od raka dojke te aktivno sudjeluje u podizanju svijesti o važnosti prevencije i pravodobnog otkrivanja bolesti.

Prostorije Kluba nalaze se na adresi Kroz Smrdečac 23 u Splitu.

Ovogodišnjom akcijom u sklopu Ružičastog listopada još jednom žele podsjetiti koliko je važno brinuti se o vlastitom zdravlju i ne zanemarivati preventivne preglede.