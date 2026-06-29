Lijepa vijest nakon teške nesreće u Dalmaciji: Dražen se probudio iz kome

Nakon teške prometne nesreće koja se prije nekoliko dana dogodila na Magistrali iznad Dubrovnika, stiže lijepa vijest. Dubrovčanin Dražen, koji je u nesreći teško ozlijeđen i završio u komi, probudio se. Vijest je na Facebooku objavio Denis Pavela, navodeći kako je Dražen prebačen na odjel traumatologije. Iako se njegovo zdravstveno stanje poboljšalo, pred njim je još dug i zahtjevan oporavak, kao i više operativnih zahvata.

Zahvalio svima na podršci

Prema objavi, Dražen je pozdravio sve drage ljude te zahvalio svima koji su mu proteklih dana pružali podršku.

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"Dražen sve drage ljude pozdravlja i zahvaljuje svima na molitvama, podršci i lijepim željama koje su mu uputili u najtežim trenucima", stoji u objavi.

Darivao krv više od 50 puta

Mnogi Dražena poznaju kao vrijednog, uslužnog i dobrog čovjeka koji je godinama radio kao mesar. Posebno se ističe i njegova humanost – krv je darivao više od 50 puta, pomažući drugima onda kada je to bilo najpotrebnije.

Njegovi prijatelji i poznanici sada mu šalju poruke podrške i žele mu što brži oporavak. "Dražene, drži se", poručio je Pavela.