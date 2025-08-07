Lijepa vijest iz Park-šume Marjan

Iz Park-šume Marjan obavještavaju da je plaža za osobe s invaliditetom Bene ponovno dostupna građanima. Na nju ponovno mogu od sutra.

Evo što su napisali u svojoj objavi.

Poštovani korisnici plaže OSI Bene,

Imamo dobre vijesti za vas! Plaža OSI Bene je od sutra otvorena za korisnike koji imaju vinjete i mogu doći osobnim automobilom. Uz značajan angažman izvođača radova organiziranih od strane Grada Splita i djelatnika Javne ustanove Park šuma Marjan, detaljnim pregledom uklonjene su sve uočene potencijalne opasnosti, a sve s ciljem kako bismo vam omogućili siguran povratak na plažu Bene.

Napomena: Iako smo detaljnim pregledom uklonili sve polomljene grane i stabla koja su predstavljala prijetnju sigurnosti, i dalje postoji mogućnost pada suhih grana. Stoga vas molimo da se strogo pridržavate označenih područja i ne izlazite izvan sigurnosnih traka plaže te da se ne zadržavate na prometnicama.

Također veliko hvala JVP Split na pomoći uređena plaže, nove stolice su naručene, a prilaz moru očišćen od algi.

Vaša sigurnost nam je na prvom mjestu, stoga vas pozivamo na oprez i odgovorno ponašanje. Hvala na razumijevanju i suradnji!