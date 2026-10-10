Lijepa Sinjanka (22) oduševila regiju u Zvezdama Grande. Svira violinu i pjeva narodnjake: "Svi imamo taj balkanski gen i temperament u krvi"

Prije tri godine hrvatska publika upoznala je Lanu Domjanović kroz televizijski glazbeni show Superstar, a danas ova 22-godišnja Sinjanka svojim nastupima u Zvezdama Granda privlači pozornost gledatelja diljem regije. Iza nje su godine glazbenog obrazovanja, nastupi na velikim pozornicama, ali i uspješno završen preddiplomski studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Lana je glazbom okružena od djetinjstva. Osim pjevanja, svira violinu, a upravo je spoj tih dviju vještina postao jedan od njezinih prepoznatljivih aduta. Iako je završila studij biologije, danas je odlučila više vremena i energije posvetiti glazbi, za koju kaže da je njezina prva i najveća ljubav.

Nakon nastupa u Zvezdama Granda stigle su brojne pozitivne reakcije, a mlada Sinjanka ne skriva zadovoljstvo podrškom koju dobiva iz Hrvatske i susjednih zemalja. Za Dalmaciju Danas otkrila je kako se odlučila prijaviti na regionalno glazbeno natjecanje, kako je uskladila fakultetske obveze s glazbom te kakve planove ima nakon završetka natjecanja.

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„Ovakvu količinu podrške zaista nisam mogla predvidjeti“

Nastupi pred televizijskom publikom za Lanu nisu novost. Prije tri godine predstavila se u hrvatskom Superstаru, a sada je odlučila napraviti novi korak i okušati se u regionalnom natjecanju. Priznaje nam da je odaziv publike nadmašio njezina očekivanja.

„Iskreno, nadala sam se da će reakcije biti pozitivne, ali ovakvu količinu podrške i predivnih poruka iz cijele regije zaista nisam mogla predvidjeti. Svaki izlazak na tako veliku pozornicu nosi dozu treme i odgovornosti, ali presretna sam što je publika prepoznala moju energiju, emociju i trud. To mi je ogroman vjetar u leđa za sve što slijedi“, govori Lana za Dalmaciju Danas.

Zanimljivo je da je odluku o sudjelovanju u Zvezdama Granda donijela mnogo prije same prijave. Naime, još na prvoj godini fakulteta zacrtala je da će se prijaviti nakon završetka treće godine studija. Međutim, zbog brojnih obveza gotovo je propustila priliku.

„Već sam na prvoj godini fakulteta odlučila da ću ići na Zvezde Granda kada završim treću godinu. Međutim, zbog obveza i niza okolnosti nisam se sjetila prijaviti kada je trebalo, već sam poslala online prijavu tek početkom srpnja, kada su završile audicije uživo“, prisjeća se te dodaje da se prijavila usred priprema za fakultetske ispite.

„Cijeli taj dan pripremala sam ispit iz biokemije i kada mi je već bila puna kapa svega, odlučila sam se napokon prijaviti. Nije mi došla potvrda na Gmail da je prijava zaprimljena, iako je pisalo da hoće. Nisam ništa očekivala, a nekoliko dana poslije dobila sam poziv da sam primljena i da snimanja kreću u rujnu. Ovo je dokaz da se na kraju sve samo posloži“, govori nam kroz smijeh.

Zapjevala hit grupe Magazin pa završila u suzama

Ljubav prema glazbi, priča nam Lana, prisutna je otkako zna za sebe, a formalno obrazovanje započela je s osam godina, kada je upisala osnovnu glazbenu školu. Od samog početka željela je svirati violinu, no mjesta su bila ograničena, a interes velik.

„Ljubav prema glazbi prisutna je otkad znam za sebe. Moj formalni put počeo je sa 8 godina upisom u osnovnu glazbenu školu. Htjela sam svirati violinu i sjećam se da je to bio veoma tražen instrument, a mjesta su bila ograničena. Upala sam na sreću, odnosno na suze. Naime, trebali smo pripremiti pjesmu za pjevanje, a ja sam odabrala “Sijamski blizanci” od Magazina. Ostala djeca su pripremila dječje pjesme i nabrajalice. Kada sam krenula na prvi stih “Vadite me van…” profesori su se nasmijali, a ja sam se rastužila i zaplakala jer sam mislila da nije dobro. Njima je naravno bilo žao i odmah su mi rekli da sam prošla i upala na violinu“, otkriva nam mlada Sinjanka.

View this post on Instagram A post shared by Lana Domjanović (@lanchy.432hz)

Danas na tu situaciju gleda kao na simpatičan početak glazbenog puta. Upravo joj je violina, ističe, dala kvalitetne temelje za daljnje bavljenje glazbom.

„Violina mi je dala čvrste temelje i osjećaj za intonaciju i ritam. S vremenom sam počela spajati pjevanje i violinu u svojim nastupima, što je postalo moj prepoznatljiv znak i nešto u čemu neizmjerno uživam.“

Uz glazbu, Lana je ozbiljno pristupila i obrazovanju. Nakon završene Opće gimnazije u Sinju upisala je preddiplomski studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, koji je uspješno završila. Iako se biologija i glazba na prvi pogled čine kao dva potpuno različita područja, mlada Sinjanka smatra da su joj oba iskustva pomogla u osobnom razvoju.

„Nakon Opće gimnazije u Sinju htjela sam studirati u Splitu. Upisala sam biologiju zbog znatiželje prema prirodi i živom svijetu, a i oduvijek su mi ležali prirodoslovni predmeti“, objašnjava.

Studiranje joj je donijelo radne navike, disciplinu i sposobnost organizacije, što smatra važnim i za glazbenu karijeru.

„Iako se znanost i pozornica na prvu čine kao dva potpuno suprotna svijeta, u biti se jako lijepo nadopunjuju. Biologija me naučila analitičkom razmišljanju, fokusu i radnoj disciplini, dok mi je glazba oduvijek predstavljala način izražavanja emocija, kreativnosti i bijeg od briga. Iako je fakultet dosta vremenski zahtjevan, dobrom organizacijom sve se da uskladiti. Sada sam se ipak odlučila više posvetiti glazbi jer je to moja prva i najveća ljubav“, ističe Lana.

„Najteže je biti svoj i opstati“

Iza televizijskih nastupa, pozitivnih komentara i podrške publike stoji i druga strana glazbenog posla. Izgradnja karijere, osobito na početku, zahtijeva mnogo rada, strpljenja i samopouzdanja.

Lana smatra da je upravo razdoblje u kojem se trenutačno nalazi jedno od najzahtjevnijih za mladog izvođača.

„Najteži je početak na kojem se ja upravo nalazim. Veliki je izazov izgraditi vlastiti put i sačuvati mir pod pritiskom očekivanja. Samopouzdanje igra ključnu ulogu u svemu jer zbilja nije lako biti svoj i opstati“, govori nam.

Unatoč izazovima, motivacije joj ne nedostaje. Pokreće je, kaže, želja da maksimalno iskoristi vlastite sposobnosti.

„Mene gura strah od neiskorištenog potencijala i Božjeg dara koji je namijenjen dijeljenju s drugima“, govori nam.

S obzirom na to da je sa samo 22 godine već sudjelovala u dva velika televizijska glazbena projekta, zanimalo nas je osjeća li pritisak da nakon svakog nastupa mora napraviti još veći iskorak.

„Doza pritiska uvijek postoji, no trudim se ne opterećivati se time, već se fokusirati na rad i napredak“, odgovara.

Posebno joj je važno, ističe, zadržati vlastiti identitet. U vremenu kada društvene mreže često nameću određene trendove i očekivanja, ne želi graditi karijeru na pokušajima da se uklopi u tuđu predodžbu o tome kako bi mlada pjevačica trebala izgledati ili se ponašati.

„Što se tiče autentičnosti, to mi je apsolutno na prvom mjestu. Danas je lako upasti u zamku trendova, ali vjerujem da publika na duge staze najviše cijeni iskrenost, prirodnost i stvarnu kvalitetu“, smatra Lana.

„Najviše od svega volim narodnu glazbu“

Iako sluša različite glazbene žanrove, Lana ne skriva da joj je posebno bliska narodna glazba. Upravo u njoj pronalazi emociju i način interpretacije koji je najviše privlače.

„Moji glazbeni afiniteti zaista su široki i slušam raznolike žanrove, ali najviše od svega volim narodnu glazbu. Ona u sebi nosi posebnu emociju i dušu koju je nemoguće odglumiti. Ili je osjećaš i prenosiš ili ne. Izvođenje narodne glazbe ogroman je tehnički i pjevački izazov jer zahtijeva vrhunsku kontrolu glasa, ukrase i interpretaciju koja mora zvučati prirodno, a ne usiljeno.

Iako kod nas još uvijek postoje određene predrasude prema tom žanru, činjenica je da svi mi na ovim prostorima imamo taj balkanski gen i temperament u krvi. Kad krenu prave pjesme i iskrena emocija, sve te predrasude i kočnice jednostavno padaju u drugi plan jer ta glazba pogađa direktno u srce“, kaže Lana.

Televizijska natjecanja vidi kao važnu priliku za predstavljanje široj publici, ali svjesna je da se dugoročna glazbena karijera ne može temeljiti isključivo na njima. Njezin cilj je razvijati vlastiti glazbeni identitet i graditi autorsku karijeru, a već razmišlja o pjesmama kojima bi se željela predstaviti publici.

„Natjecanja su predivna odskočna daska i veliko iskustvo, ali graditi autorsku karijeru moj je dugoročni cilj. Zbog toga već intenzivno razmišljam o pjesmama i radim na tome da pronađem zvuk koji me najbolje opisuje. Čim prođe natjecateljski dio, plan je izbaciti samostalni singl“, otkriva nam.

Kada je riječ o mogućim suradnjama s poznatim izvođačima, zasad ne želi otkrivati konkretna imena. Ipak, priznaje da postoji mnogo glazbenika s kojima bi voljela dijeliti pozornicu ili snimiti duet.

„U regiji i Hrvatskoj imamo doista fantastične umjetnike i bila bi mi čast surađivati s mnogima od njih. Volim izvođače koji na sceni nose jaku emociju i prepoznatljivu energiju, pa ako se dogodi prava pjesma u kojoj prepoznamo zajedničku priču, zašto ne? Neka to zasad ostane jedno malo iznenađenje za budućnost“, poručuje.

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Za nastupe će se brinuti i dubrovačka dizajnerica

Trenutačno joj je prioritet nastavak natjecanja u Zvezdama Granda. Želi se što kvalitetnije pripremiti za svaki sljedeći nastup, a osim glazbenog dijela veliku pozornost posvećuje i scenskom izgledu.

Otkriva nam kako je ostvarila suradnju s dubrovačkom dizajnericom koja stoji iza brenda Lella Design.

„Prije svega, maksimalan fokus na nastavak natjecanja u Zvezdama Granda. Želim se predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, pripremiti sjajne nastupe i outfite. Posebno me veseli što sam ostvarila suradnju s dubrovačkom dizajnericom brenda Lella Design, koja će se brinuti da na sceni uvijek izgledam svjetski“, govori nam Lana.

Uz televizijske obveze nastavlja i s nastupima uživo te radom na vlastitim glazbenim projektima.

„Paralelno s natjecanjem nastavljam s live svirkama i radom na autorskim projektima. Jedva čekam podijeliti sve što spremam s publikom“, zaključuje Lana Domjanović za Dalmaciju Danas.