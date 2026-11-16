Na Facebook stranici Žrnovnica.hr objavljena je poruka jedne putnice koja je željela podijeliti pozitivno iskustvo od subote, 14. studenoga. Sve se dogodilo na autobusnoj liniji iz Splita prema Žrnovnici, odnosno tijekom presjedanja putnika u kombi koji prometuje prema Korešnici.

Autobus koji je iz Splita krenuo u 16.20 sati stigao je na okretište ispod mjesnog groblja u Žrnovnici, gdje su putnici presjedali u kombi. Među njima je trebala biti i starija gospođa, koja ima gotovo 90 godina i redovito koristi ovu liniju.

Međutim, kada je kombi stigao do stanice na kojoj je gospođa trebala izaći, jedna je putnica primijetila da je nema.

Vozač nije dvojio ni trenutka

Putnica je odmah upozorila vozača kombija, a njegova reakcija posebno ju je dirnula.

„Kad smo stigli do stanice na koju ona izlazi, vidim da je nema u kombiju i kažem to vozaču. On bez premišljanja zove kolegu u autobusu koji je bio u Žrnovnici i provjerava je li tamo gospođa. Nakon što je dobio potvrdan odgovor, rekao mu je da je zadrži i odmah se vratio po nju“, opisala je putnica.

Vozač je tako pokazao da mu posao nije samo prijevoz putnika od jedne do druge stanice, nego i briga za ljude koji svakodnevno koriste javni prijevoz.

„Nešto što je nekada bilo normalno, danas nas oduševljava“

Autorica poruke, koja je zamolila da njezino ime ostane anonimno, istaknula je kako je upravo zbog ovakvih postupaka važno javno pohvaliti ljude koji svoj posao obavljaju s pažnjom i razumijevanjem.

„U vrijeme nedostatka empatije, ružnih događaja i sl., ovim putem želim vam pohvaliti vozača Prometa koji je svojom odlukom i gestom dokazao da još uvijek ima čovječnosti i poštovanja među ljudima“, napisala je.

Dodala je kako se takve situacije danas, nažalost, doživljavaju kao iznimka.

„Ovo pišem iz razloga što se ovakve stvari rijetko događaju i nešto što je nekada bilo sasvim normalno, sada nas oduševljava i srce ispunjava toplinom“, poručila je.

Ujedno je zamolila Mjesni odbor Žrnovnica da splitskom Prometu prenese pohvalu za njihova djelatnika, naglasivši kako se vozač nije bio dužan vratiti po putnicu, ali je to ipak učinio.

Na kraju poruke čestitala je i novom Mjesnom odboru na izbornoj pobjedi, uz želju da nastavi raditi za boljitak Žrnovnice.

Ova jednostavna, ali lijepa priča podsjetnik je da za veliko djelo ponekad nije potrebno mnogo. Dovoljno je malo pažnje, razumijevanja i spremnosti da se pomogne drugome.