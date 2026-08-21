Lijepa gesta splitske knjižnice: Vatrogascima poklanjaju besplatno članstvo, evo što ih još čeka idućeg tjedna

Gradska knjižnica Marka Marulića Split pripremila je bogat program događanja od 24. do 29. kolovoza, no jedna će posebna gesta zasigurno privući najveću pozornost. Splitska knjižnica odlučila je vatrogascima zahvaliti na hrabrosti i predanosti tako što će im omogućiti besplatan upis u svim knjižnicama svoje mreže.

Vatrogasci pravo na besplatno članstvo mogu ostvariti dolaskom u najbližu knjižnicu, uz predočenje članske iskaznice dobrovoljnoga vatrogasnog društva ili potvrde o zaposlenju u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi.

Zahvala ljudima koji su uvijek tu kada je najteže

Iz Gradske knjižnice Marka Marulića poručuju kako ovom gestom žele zahvaliti vatrogascima na svemu što svakodnevno čine za zajednicu.

"Bit ćemo počašćeni njihovim članstvom i sretni što ih možemo ugostiti u našim knjižnicama – kao što smo sretni i zahvalni što su oni uvijek tu za nas", poručili su iz Knjižnice.

Akcija se provodi u sklopu kampanje narodnih knjižnica Splitsko-dalmatinske županije "Ako vas sv. Jere pita, recite mu: Županija čita!".

Od LEGO robotike i dječjih radionica do predstavljanja knjige

Osim posebne akcije za vatrogasce, posljednji tjedan kolovoza donosi niz programa za djecu i odrasle.

U ponedjeljak, 24. kolovoza, u Knjižnici Mejaši-Kila od 13 sati održavat će se aktivnosti "Preporuči knjigu!" i "Tjedan dana bez ekrana", dok u 16.30 sati u Knjižnici Grohote slijedi radionica i čitaonica za djecu uz izradu sata.

U Knjižnici Podstrana u 17 sati počinje ciklus radionica LEGO robotike za djecu, dok se istodobno u Središnjoj knjižnici održava Škola gitare na bazi sluha. U 18.30 sati u dvorani 1 Središnje knjižnice bit će predstavljena knjiga "Pakao se zove Jazovka" Mladena Kuke, u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt. Dan završava dječjom tombolom u 19 sati.

U utorak se nastavljaju aktivnosti na Mejašima-Kili i radionice LEGO robotike u Podstrani, dok je za 19 sati u Središnjoj knjižnici najavljena Mala čarobna čitaonica.

Znanost, film, umjetnost i šah

Srijeda donosi "Ljetni filmski klub" za djecu u podne, nastavak programa na Mejašima-Kili te Školu gitare. Posebno se izdvaja radionica "Znanstvena srijeda – znanost je cool!", koja počinje u 18 sati u sklopu projekta Science Comes to Town.

U četvrtak i petak nastavljaju se programi "Preporuči knjigu!" i "Tjedan dana bez ekrana", dok će se u petak u 10 sati u Knjižnici Tehnološki park održati likovna radionica za djecu. Škola gitare nastavlja se u 17 sati u Središnjoj knjižnici.

Tjedan završava u subotu, 29. kolovoza, kada u 9 sati u Knjižnici Brodarica počinje Škola šaha i logičkog razmišljanja za djecu i odrasle.

Dvije izložbe otvorene do kraja kolovoza

Posjetitelji mogu razgledati i dvije aktualne izložbe u Središnjoj knjižnici. U atriju je do 31. kolovoza otvorena izložba Jele Duić "Mojoj duši se žuri", dok se u prostorima Središnje knjižnice može pogledati i izložba "Otisci vremena: govor ruke u književnosti, umjetnosti i filmu".

Program Gradske knjižnice Marka Marulića tako i u posljednjem tjednu kolovoza donosi sadržaje za sve generacije, uz posebnu poruku zahvalnosti vatrogascima koji su tijekom ljeta ponovno bili među prvima na terenu kada je bilo najpotrebnije.