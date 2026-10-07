Lijepa gesta splitske Kinoteke: Nastavnicima besplatan ulaz na sedam filmskih klasika

Listopad u Kinoteci Zlatna vrata bit će posvećen učiteljima i nastavnicima. U sklopu posebnog programa "Mjesec učitelja" splitska Kinoteka prikazat će sedam antologijskih filmskih ostvarenja čija se radnja odvija u školskom okruženju, a u središtu priče nalaze se učitelji, profesori i njihov odnos prema učenicima. Posebna pogodnost pripremljena je za nastavnike koji rade u školama Splita i okolice – moći će dobiti karticu za besplatan ulaz na sve projekcije iz ciklusa "Mjesec učitelja".

Kartice se mogu preuzeti od srijede, 7. listopada, od 18 sati.

Predavanje dr. Julija Meštrovića

Početak programa obilježit će i predavanje dr. Julija Meštrovića pod nazivom "Izazovi zdravlja djece u suvremenom svijetu", koje će se održati istoga dana. Organizatori su posebnu pozornost posvetili i pristupačnosti filmskog programa. Svi filmovi iz ciklusa "Mjesec učitelja" bit će opremljeni posebnim titlovima prilagođenima osobama oštećenog sluha. Na taj način iz Zlatnih vrata žele omogućiti da u programu uživaju i osobe koje zbog poteškoća sa sluhom rjeđe odlaze u kino. Program donosi sedam vrlo različitih pogleda na školu, obrazovanje, učiteljski poziv i odnos profesora prema učenicima. Na programu je kultno "Društvo mrtvih pjesnika" (Dead Poets Society) redatelja Petera Weira iz 1989. godine, jedan od najpoznatijih filmova o profesoru koji nekonvencionalnim pristupom pokušava učenike potaknuti na samostalno razmišljanje. Prikazuje se i "Gospodinu s ljubavlju" (To Sir, with Love) Jamesa Clavella iz 1967. godine. Oba filma predstavljaju jedan od najpoznatijih filmskih arhetipova – učitelja kao osobe koja dolazi u problematičnu sredinu i svojim pristupom nadilazi klasičnu nastavničku ulogu, podučavajući učenike samopoštovanju, emocionalnoj pismenosti i odnosu prema društvu.

Što se događa kada sustav odustane od djece?

Na programu je i "Radikalno" (Radical) redatelja Christophera Zalle iz 2023. godine, suvremena priča o progresivnoj pedagogiji i pokušaju stvaranja rezultata u sredini u kojoj je obrazovni sustav gotovo odustao od djece. Potpuno drugačiji pristup donosi "Rock škola" (School of Rock) Richarda Linklatera iz 2003. godine. Iako je riječ o popularnoj komediji, film kroz svojeg protagonista propituje formalne obrazovne konvencije i prikazuje kako iskustveno učenje i oslobađanje kreativnosti mogu pomoći djeci da se odmaknu od pritiska školskih i roditeljskih očekivanja.

Škola kao mjesto nadzora, sukoba i politike

Ozbiljniju i znatno mračniju stranu obrazovnog sustava donosi "Zakon zbornice" (The Teachers' Lounge) redatelja İlkera Çataka iz 2023. godine.

Škola je u ovoj psihološkoj drami prikazana kao klaustrofobični mikrosvijet društva u kojem se granice između pravednosti, autoriteta i osobne odgovornosti neprestano pomiču. Film prikazuje okruženje obilježeno nadzorom, nepovjerenjem, birokracijom i pritiskom sustava, unutar kojeg se nalazi idealistična profesorica. U ciklus je uvršten i film "Izbori" (Election) Alexandera Paynea iz 1999. godine. Riječ je o crnoj komediji i političkoj satiri u kojoj školski izbori postaju metafora ljudskih slabosti, taštine, manipulacije i političkih mehanizama. Film pritom izvrće tradicionalnu sliku plemenitog profesora, prikazujući nastavnika opterećenog vlastitim frustracijama i moralnim kompromisima.

Priča o životnoj posvećenosti učiteljskom pozivu

Sedmi film u ciklusu je "Zbogom, gospodine Chips" (Goodbye, Mr. Chips) Herberta Rossa iz 1969. godine.

Za razliku od filmova koji obrazovni sustav kritiziraju ili pokušavaju potpuno preokrenuti, ovo ostvarenje donosi tradicionalni pogled na nastavnički poziv i slavi cjeloživotnu posvećenost učenicima i školi.

Gospodin Chips prikazan je kao profesor koji se tijekom desetljeća mijenja zajedno sa svojim učenicima, ostajući pritom jedan od stupova školske zajednice. Raspored svih projekcija iz ciklusa "Mjesec učitelja" dostupan je na internetskoj stranici Zlatnih vrata te na njihovim Facebook i Instagram profilima.