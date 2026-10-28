Lijepa gesta organizatora WTA Dubrovnik Opena: Osam tisuća eura donirali tenisačima u kolicima

Organizatori WTA Dubrovnik Opena odlučili su prihod od prodaje ulaznica prvog izdanja turnira, održanog u ožujku, donirati Teniskom klubu osoba s invaliditetom Dubrovnik. Riječ je o donaciji vrijednoj osam tisuća eura, koja će biti usmjerena u razvoj programa tenisa u kolicima, osiguravanje kontinuiteta treninga i stvaranje boljih uvjeta za sportaše s invaliditetom. Donacija je uručena na terenima Tenis kluba Dubrovnik u Uvali Lapad, a organizatori su ovom inicijativom željeli pokazati da veliki sportski događaji, osim promocije destinacije, mogu donijeti i konkretnu korist lokalnoj zajednici.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković pozdravio je ovu inicijativu, naglasivši važnost ulaganja u sport i stvaranja jednakih mogućnosti za sve građane. "Ponosni smo što je WTA Dubrovnik Open, uz promociju našega grada na međunarodnoj sportskoj sceni, donio i konkretnu korist našoj zajednici. Donacija Teniskom klubu osoba s invaliditetom Dubrovnik vrijedan je doprinos razvoju sporta i stvaranju boljih uvjeta za naše sportaše. Grad Dubrovnik prepoznaje važnost ovakvih inicijativa te kontinuirano ulaže u sport i podržava programe koji promiču uključivost i jednake mogućnosti za sve naše sugrađane. Vjerujemo da je ulaganje u sport ulaganje u kvalitetu života i zajednicu u kojoj svatko ima priliku razvijati svoje potencijale", istaknuo je Franković.

Lukas: "Želimo da turnir ostavi konkretan trag u lokalnoj sredini"

Direktor WTA Dubrovnik Opena Feliks Lukas naglasio je kako organizacija vrhunskih sportskih događaja podrazumijeva i odgovornost prema zajednici u kojoj se održavaju.

"Želimo da WTA Dubrovnik Open, osim sportskog i promotivnog učinka, ostavi i konkretan trag u lokalnoj sredini. Usmjeravanjem prihoda od ulaznica klubu koji razvija tenis za osobe s invaliditetom želimo podržati inkluziju u praksi i pridonijeti stvaranju uvjeta u kojima svatko, bez obzira na svoje mogućnosti, ima priliku trenirati, napredovati i ostvarivati sportske ciljeve", poručio je Lukas prilikom predaje donacije. Ovom gestom organizatori su pokazali kako međunarodni sportski turnir može imati pozitivan učinak i izvan samih teniskih terena, osobito kada je riječ o potpori sportašima kojima su za redovito treniranje potrebni dodatni uvjeti i financijska sredstva.

Višestruki državni prvak osnovao klub koji razvija tenis u kolicima

Teniski klub osoba s invaliditetom Dubrovnik osnovao je Ante Kolunđija, jedan od najuspješnijih hrvatskih tenisača u kolicima i višestruki državni prvak. Njegov klub posvećen je razvoju ovog sporta i stvaranju mogućnosti za uključivanje osoba s invaliditetom u teniske aktivnosti. Doniranih osam tisuća eura predstavljat će važnu financijsku potporu daljnjem radu kluba, osobito u osiguravanju redovitih treninga i širenju postojećih programa.

"Za razvoj tenisa u kolicima, uz motivaciju i sportski rad, nužni su kontinuitet treninga, odgovarajući uvjeti i financijska podrška. Ova donacija za naš klub znači konkretnu pomoć u daljnjem razvoju programa i stvaranju prilika da se što više osoba s invaliditetom uključi u tenis. Važno nam je i to što ovakva inicijativa pokazuje da zajednica prepoznaje vrijednost našeg rada i da inkluzija može biti dio konkretnih odluka i ulaganja", rekao je Kolunđija. Donacija organizatora WTA Dubrovnik Opena tako je, uz financijsku pomoć dubrovačkim tenisačima u kolicima, poslala i važnu poruku o značaju dostupnosti sporta svima, bez obzira na njihove tjelesne mogućnosti.