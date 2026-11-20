Lijepa priča o kolegijalnosti i međusobnoj podršci stiže iz doline Neretve. Tamošnji policijski službenici odlučili su razveseliti kolege iz drugog dijela Hrvatske te su za njih pripremili pošiljku od čak 600 kilograma mandarina.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, donacija je realizirana zahvaljujući zajedništvu i spremnosti policijskih službenika da pomognu i pokažu pažnju svojim kolegama.

Iza svega stoji inicijativa don Ive Borića

Posebnu ulogu u ovoj humanitarnoj i prijateljskoj gesti imao je don Ivo Borić, nekadašnji policijski kapelan koji danas obnaša službu u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj.

Upravo je na njegovu inicijativu pokrenuta akcija prikupljanja mandarina, a policijski službenici iz doline Neretve rado su se odazvali.

Zahvaljujući njihovoj spremnosti da sudjeluju, vrijedna pošiljka jučer je upućena prema Sisačko-moslavačkoj županiji.

Neretvanske mandarine kao simbol zajedništva

Ovih 600 kilograma mandarina nisu samo plodovi poznatog neretvanskog kraja, nego i simbol pažnje, dobrote i povezanosti među policijskim službenicima.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske ističu kako ovakve geste pokazuju da zajedništvo među kolegama nadilazi udaljenost i granice pojedinih policijskih uprava.

„Više stotina kilograma mandarina, plodova neretvanskog kraja, tako je postalo simbolom pažnje, dobrote i zajedništva koje povezuje policijske službenike, bez obzira na to u kojem dijelu Hrvatske obavljaju svoju odgovornu i zahtjevnu službu”, poručili su iz policije.

Posebna zahvala svima koji su sudjelovali

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zahvalili su svim policijskim službenicima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji donacije.

Posebnu zahvalu uputili su don Ivi Boriću, čija je inicijativa povezala policijske službenike iz dviju hrvatskih županija.

„Ovom prilikom upućujemo zahvalu svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji donacije, a posebnu zahvalu upućujemo don Ivi Boriću na ovoj lijepoj inicijativi”, istaknuli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.