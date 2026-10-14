Garcia ostao bez glasa nakon pobjede nad Dinamom, legendarni splitski novinar iznenadio ga posebnim poklonom!

Uoči velikog europskog dvoboja Hajduka i Ajaxa na Poljudu, trener Bijelih Gonzalo Garcia održao je konferenciju za medije, a uz razgovor o utakmici dogodila se i jedna simpatična scena koja je pokazala kakav odnos vlada između Hajdukova trenera i novinara koji godinama prate splitski klub.

Naime, legendarni splitski sportski novinar Toni Bilić, dobro poznat novinarskim krugovima i hajdučkom puku, odlučio je iznenaditi Garciju – teglom meda!

Garcia promukao nakon velike pobjede nad Dinamom

Razlog poklona vrlo je jednostavan. Nakon velike pobjede Hajduka protiv Dinama na Poljudu, Garcia je ostao promukao, a mučilo ga je i grlo. Gonzalo Garcia, koji je jučer proslavio rođendan, dobio je na poklonio teglu meda kako bi mu barem malo olakšale tegobe. Bila je to mala, ali lijepa gesta dugogodišnjeg splitskog novinara, koji je još jednom pokazao da se iza ozbiljnih nogometnih tema kriju i zanimljive ljudske priče.

Garcia o Ajaxu i rođendanskom poklonu

Na konferenciji se, naravno, najviše razgovaralo o Ajaxu i europskom izazovu koji čeka Hajduk. Garcia je istaknuo da vjeruje svojim igračima i da njegova momčad želi pokazati što može protiv nizozemskog suparnika.

Zanimljivo, i sam Hajdukov trener ovih je dana proslavio rođendan, a novinare je zanimalo jesu li mu igrači obećali pobjedu kao poklon. "Udarali su me u glavu kao i inače, napravili su mi koridor. Nisu mi ništa obećali jer znaju što očekujem od njih", našalio se Garcia.