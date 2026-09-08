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Lijepa gesta baranjske momčadi: Poslali poruku podrške Omišu i odali počast Ivanu Gudelju

Domaća je publika sve ispratila pljeskom
Omiš u srcu vardarac

Hajduk danas s početkom od 16:30 igra protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu utakmicu 1/16 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a rezultat je 0:1 na poluvremenu zahvaljujući golu Hadžikadunića iz 28. minute.

Tijekom prvog dijela utakmice, na ogradi je terena izvješena poruka "OMIŠ U SRCU!" uz crveno srce umjesto riječi.

Omiš u srcu vardarac

U 44. je minuti službeni spiker zamolio publiku za pljesak kako bi se odala počast Ivanu Gudelju koji je nosio dres s brojem 4 u Hajduku: "Molim vas da pljeskom odamo počast Ivanu Gudelju, slobodno plješćite do kraja poluvremena, on je bio legenda hrvatskog nogometa i Hajduka. On je to zaslužio. Učinio je puno toga za hrvatski nogomet, a bio je i osvjedočeni prijatelj NK Vardarac." Publika je potom gromoglasno zapljeskala odavši počast velikoj Hajdukovoj legendi.

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