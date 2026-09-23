Lijekovi za mršavljenje povezuju se s rizikom od gubitka vida: Slučajevi prijavljeni i u Hrvatskoj

Oprah je s 96 došla na 70 kilograma. Sharon Osbourne u četiri je mjeseca skinula 19, a Serena Williams oko 15 kilograma. Lijekove za mršavljenje isprobali su i Meghan Trainor, i Rebel Wilson pa i Elon Musk. Oni su izgubili kilograme. Ali neki su izgubili i vid.

Barem tako tvrde pacijenti iz SAD-a, gdje je u jedan savezni postupak objedinjeno 216 tužbi zbog navodnog oštećenja vida nakon korištenja lijekova za mršavljenje.

A takve simptome prijavili su i neki hrvatski pacijenti. "To je bilo recimo pet pacijenata. Ti poremećaji vida jesu bili blagi, nitko od mojih pacijenata nije došao niti s prolaznom sljepoćom, niti s nekakvim značajnijim gubitkom vida. To su u pravilu neka kratkotrajna zamagljenja, zamućenja vida", govori za RTL Ana-Marija Liberati Pršo, endokrinologinja, dijabetologinja i nutricionistica, te voditeljica Centra za debljinu KB-a Sveti Duh.

"Rizična skupina su dalekovidni pacijenti zbog anatomskih predispozicija njihovog vidnog živca. Također ljudi koji imaju dijabetes, arterijsku hipertenziju, hiperkolesterolemiju, znači povišene masnoće u krvi, osobe starije životne dobi iznad 50 godina života i osobe muškog spola", pojašnjava oftalmolog i glaukomatolog iz KB Sveti Duh, Jurica Predović.

'Infarkt glave vidnog živca'

Prijava je bilo i u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode. Prema podacima koje su nam ustupili, do sad je zabilježeno 288 prijava na nuspojave s lijekovima takvih sastava. Od čega je gotovo petina, 19 posto, klasificirana kao ozbiljne nuspojave. U to se ubrajaju i 4 prijave za probleme s vidom: optička neuropatija, odnosno oštećenje vidnog živca, zatim NAION - oštećenje vidnog živca zbog nedovoljne opskrbe krvlju i kisikom te nagli gubitak vida ili sljepoća.

"Najčešće prijavljene nuspojave u pravilu se odnose na probavni sustav. To su mučnina, povraćanje, dijareja, konstipacija, bol u abdomenu, i tu se također nalaze umor i omaglica", govori nam glasnogovornica Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, Jelena Juričić.

Europska agencija za lijekove također je upozorila na povećanu incidenciju poremećaja vida. Njihovo istraživanje pokazalo je da je uzimanje semaglutida, aktivne tvari koja je u sastavu lijekova za mršavljenje, kod pacijenata s dijabetesom tipa 2, povezano s dvostruko većim rizikom od NAION-a u odnosu na one koji taj lijek ne uzimaju.

"To je u prijevodu na hrvatski jezik infarkt glave vidnog živca. To je stanje koje je nepovratno. Može se vratiti dio vida, ali najčešće ostaju trajne posljedice. Dijabetes je, rekao sam, rizični faktor. Naravno da je bilo pacijenata koji su uzimali lijekove za dijabetes. A ovaj za mršavljenje ja osobno nisam imao. Najčešće se javljaju u ranim jutarnjim satima, javi se gubitak dijela vidnog polja, najčešće ili gornja ili donja polovica vidnog polja. I taj proces je trajan. To nisu one mušice koje ljudi znaju vidjeti i nekakva kratkotrajna zamućenja vida", govori oftalmolog Predović.

Što koriste Hrvati?

U Hrvatskoj se najviše koriste tri lijeka: Ozempic koji je registriran kao lijek za dijabetes te lijekovi za mršavljenje Mounjaro i Wegovy. "Potražnja konstantno raste. Lijekovi su sve više i više korišteni, dolazi i sve više iskustava s terena. Najčešće nuspojave koje mi vidimo u praksi su mučnina, možda povraćanje, koje su očekivane i trebaju biti tranzitne kod velike većine pacijenata", objašnjava magistar farmacije, Mario Vrebčević.

"Ne mogu reći da je tih nuspojava više, naravno da možda češće vidimo nuspojave samo zato što ljudi puno češće koriste te lijekove. Nuspojave su u vidu nekakve blage mučnine, možda nadutosti, eventualno pojačanog podrigivanja, neredovitije stolice", govori voditeljica Centra za debljinu u KB Sveti Duh, Ana-Marija Liberati Pršo.

Kaže, riječ je o simptomima koji su uglavnom prolazni. Međutim, u SAD-u je stiglo i više od 4 tisuće tužbi, ponajviše za gastroparezu - odnosno usporeno pražnjenje želuca. Dok je u Velikoj Britaniji prijavljeno gotovo 1300 upala gušterače, među kojima čak 19 smrtnih ishoda. "Osobno nisam imala ni jedan slučaj pankreatitisa, a ono što smatram ozbiljnim, a što se može javiti i javljalo se čak i kod mojih pacijenata jest pojava žučnih kamenaca, odnosno porast istih, ili čak nastanak upale žučnog mjehura, tzv. kolecistitis", dodaje Liberati Pršo za RTL.

Proizvođač Ozempica i Wegovyja američke tužbe smatra neosnovanima. Za ABC poručuje da ozbiljno shvaća sve prijave nuspojava. Iz kompanije koja proizvodi Mounjaro kažu da prate sigurnost lijekova i surađuju s regulatorima. "Samo lijekovi koji imaju pozitivan sigurnosni profil, odnosno pozitivan omjer koristi i rizika se mogu nalaziti u prometu, pa tako i ovi lijekovi. A pacijenti se za bilo kakve nedoumice oko terapiju trebaju obratiti svome liječniku", zaključuje Juričić iz HALMED-a.

A sve nuspojave trebalo bi prijaviti ljekarniku. U nekim slučajevima, vidjeli smo, i oftalmologu.