Lijek za opaku bolest uskoro bi trebao biti dostupan o trošku HZZO-a

Lijek za teško bolesnu djecu, oboljelu od Duchenneove mišićne distrofije, uskoro bi trebao biti dostupan o trošku HZZO-a.

Povjerenstvo za lijekove donijelo je pozitivno mišljenje o stavljanju lijeka na važeću listu lijekova.

Riječ je o teškoj i rijetkoj bolesti koja uzrokuje sistemski gubitak mišićne funkcije i progresivni invaliditet. Inače, bočica lijeka od 145 mililitara stoji nešto više od 19 tisuća eura.

Mišljenje povjerenstva uputit će se Upravnom vijeću HZZO-a koje će donijeti konačnu odluku.

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