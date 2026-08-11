Liječnik upozorava: Popularni lijekovi za želudac i dijabetes imaju skrivenu opasnost

Poznati liječnik podijelio je novo upozorenje o dugotrajnoj upotrebi lijekova kao što su Metformin i Omeprazol, koji su široko dostupni i spadaju među najpropisivanije lijekove i u Hrvatskoj. Dok zabrinutost oko njihove dugoročne primjene raste, važno je znati da ih koriste milijuni ljudi, no ključno je biti svjestan mogućih posljedica i redovito se savjetovati s liječnikom, piše Net.hr.

Omeprazol i drugi lijekovi iz njegove skupine (inhibitori protonske pumpe) spadaju među najčešće korištene lijekove i u Hrvatskoj. Podaci pokazuju visoku stopu potrošnje, osobito kod starijih pacijenata na dugotrajnoj terapiji. Često se daju pacijentima koji uzimaju veći broj drugih tableta kako bi se zaštitio želudac i spriječila šteta uzrokovana refluksom kiseline. Iako je iznimno učinkovit, dugotrajno uzimanje bez nadzora nosi određene rizike.

Omeprazol: 'briljantan' lijek s tamnom stranom

Liječnik obiteljske medicine, poznat i po savjetima u televizijskim emisijama, dr. Amir Khan, još je samo jedan u nizu stručnjaka koji su izrazili zabrinutost zbog Omeprazola i sličnih lijekova. Priznao je da, iako mogu biti "briljantni", njihova dugotrajna upotreba može imati zabrinjavajuće nuspojave.

"To je briljantan lijek za refluks kiseline i zaštitu želuca, ali ako ga uzimate mjesecima ili godinama, može smanjiti apsorpciju hranjivih tvari poput vitamina B12 i magnezija. Zbog toga bi terapiju trebalo povremeno revidirati. Provjerite trebate li ga i dalje i jeste li na najnižoj mogućoj dozi za kontrolu simptoma", istaknuo je Khan.

Nedostatak vitamina B12, koji se može razvijati sporo i neprimjetno, može dovesti do kroničnog umora, neuroloških problema poput trnaca u rukama i nogama, pa čak i poteškoća s pamćenjem i promjena raspoloženja. Smanjena apsorpcija važnih nutrijenata također povećava vjerojatnost drugih problema kao što su grčevi u mišićima, crijevne infekcije, a u rijetkim slučajevima i problemi s bubrezima.

Problem odvikavanja i 'rebound' efekt

Dr. Khan nije jedini zdravstveni stručnjak koji naglašava potrebu za boljim praćenjem dugotrajne upotrebe Omeprazola. Specijalist Simon Mills nedavno je u podcastu "Diary of a CEO" također ukazao na ovaj problem.

"Popis problema koji proizlaze iz dugotrajne upotrebe omeprazola počinje rasti i ozbiljan je. Sve više posljedica povezuje se s njegovim dugogodišnjim uzimanjem", rekao je Mills.

"Jednom kada ste na njemu, jako je teško prestati ga uzimati jer se javlja poznati 'rebound' efekt. Kada prestanete s omeprazolom, simptomi se vraćaju s puno većim intenzitetom. Zato je jedino rješenje uzeti još omeprazola, i ljudima je jako teško skinuti se s njega."

Iako odvikavanje može biti teško zbog vjerojatnog porasta proizvodnje želučane kiseline, to je lijek koji se ne bi smio uzimati zauvijek. Stoga je uvijek vrijedno razgovarati s liječnikom o smanjenju doze ako osjetite da se simptomi povlače, piše Net.hr.

Metformin i probavne smetnje

Dr. Khan je također govorio o Metforminu, koji i u Hrvatskoj predstavlja temeljni lijek u liječenju dijabetesa tipa 2. Kao jedan od najpropisivanijih oralnih antidijabetika, koriste ga brojni pacijenti, no važno je poznavati i njegove nuspojave.

"Djeluje jako dobro. Ali, osobito na početku, može uzrokovati proljev, nadutost, grčeve u želucu i mučninu. Kod mnogih ljudi ti se simptomi smire nakon nekoliko tjedana. Zato nemojte prebrzo gubiti nadu, ali postoje alternative ako vam zatrebaju", objasnio je.

Kombinirani rizik i važnost praćenja

Poseban oprez potreban je kod pacijenata koji istovremeno uzimaju i Metformin i Omeprazol. Studije pokazuju da oba lijeka, neovisno jedan o drugome, mogu smanjiti razinu vitamina B12.

Njihov zajednički učinak taj rizik dodatno pojačava, jer Omeprazol smanjuje želučanu kiselinu potrebnu za oslobađanje vitamina iz hrane, dok Metformin može ometati njegovu apsorpciju u crijevima. Zbog toga su brojna regulatorna tijela izdala preporuke za povremeno praćenje razine vitamina B12 kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji.

Ne prekidajte terapiju na svoju ruku

Ponekad, kada se pojave nuspojave, postoji iskušenje da se prestane uzimati lijek. Međutim, ključno je uvijek se prvo posavjetovati s liječnikom.

"Kada propisujemo lijekove, u glavi uvijek važemo potencijalne koristi u odnosu na rizik od nuspojava. Dajemo ih samo kada koristi nadmašuju rizike. Ali ako uzimate lijekove i imate problema s njima, nemojte ih samo prestati uzimati. Dođite i razgovarajte s nama jer često imamo puno alternativa koje vam možemo ponuditi", zaključio je dr. Khan.

Ukratko, iako su ovi lijekovi izuzetno korisni i za mnoge neophodni, njihova dugotrajna primjena zahtijeva pažljiv liječnički nadzor. Važno je da pacijenti budu svjesni mogućih rizika, redovito komuniciraju s liječnikom i zajedno rade na pronalaženju najniže učinkovite doze koja će sigurno kontrolirati njihove simptome.