Liječnik u Splitu izdavao lažna liječnička uvjerenja bez pregleda. Policija kazneno prijavila tri osobe

Policijska uprava splitsko-dalmatinska u koordinaciji i suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu dovršila je kriminalističko istraživanje nad tri osobe vezano uz kaznena djela protiv službene dužnosti. Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 75-godišnjakom, 79-godišnjakom i 40-godišnjakinjom, svi državljani Hrvatske.

Iz prikupljenih dokaza i na temelju provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 75-godišnjak, u svojstvu liječnika u svojoj privatnoj specijalističkoj ordinaciji na području Splitsko-dalmatinske županije, od prosinca 2025.godine do 19. svibnja 2026. godine kao ovlašten za izdavanje liječničkih uvjerenja, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, protivno Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače i Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti, a bez obavljanja liječničkih pregleda, trećim osobama izdao više liječničkih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti. Također, 75-godišnjak je od 40-godišnjakinje, kao djelatnice specijalističke ordinacije, zatražio izradu i ovjeru neistinitih liječničkih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti bez obavljenog odgovarajućeg liječničkog pregleda, a suprotno Pravilniku o zdravstvenim pregledima sportaša, što je ona i učinila znajući da te osobe nisu obavile potrebni liječnički pregled.

Nadalje, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je najmanje u dva događaja 75-godišnjak uz pomoć 79-godišnjaka kao ovlaštenog psihologa, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, a protivno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti, bez obavljanja liječničkog pregleda i psihologijske obrade, izdao svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, a da nije obavljen potrebni liječnički pregled.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 75-godišnjak kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj i ovlasti i trećim osobama pribavio korist tako da je u izdane liječničke potvrde unio neistinite podatke te je tako počinio najmanje četrnaest kaznenih djela Zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291 KZ RH, a u odnosu na 40-godišnjakinju i 79-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291., a u svezi čl. 38. KZ RH.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljen je veći broj pretraga ordinacije, domova i vozila koje osumnjičeni koriste te je izuzeta dokumentacija radi čega će se kriminalističko istraživanje nastaviti i dalje.

Nakon dovršenog istraživanja dvojica muškaraca su uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku, a protiv 40-godišnjakinje će kaznena prijava biti podnesena redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu.