Liječnik otkrio u kakvom je stanju ozlijeđena spremačica

U napadu nožem koji se u petak dogodio u zagrebačkoj srednjoj školi ozlijeđena je i 59-godišnja spremačica.

Ona je zadobila ozljede dok je pokušavala razdvojiti učenike koji su se sukobili, a nakon napada prevezena je u bolnicu KBC Sestre milosrdnice.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izvijestila je da je spremačica zadobila lakše ubodne ozljede te nije životno ugrožena.

O stanju spremačice nakon operativnog zahvata izvijestio je voditelj Odjela intenzivnog liječenja KBC-a Mladen Širanović.

"U prijepodnevnim satima primili smo žensku osobu s ubodnim povredama grudne i trbušne šupljine, koja je nakon obrade upućena na kirurško zbrinjavanje te je vraćena na jedinicu intenzivnog liječenja, gdje se trenutačno nalazi u stabilnom stanju", rekao je liječnik, piše Dnevnik.hr.