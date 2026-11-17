Dvanaestogodišnjaka je udarila struja visokog napona u ponedjeljak u večernjim satima na zapadnom kolodvoru u Zagrebu kada se popeo se na vagon teretnog vlaka.
Maloljetnik se nalazi u klinici za dječje bolesti.
"On je došao pri svijesti. To je paradoksalno da djeca koja imaju duboke opekline ne osjećaju bol i zato je i bio pri svijesti. Sada je radi održavanja životnih funkcija na mehaničkoj potpori disanju", rekao je za Novu TV Roko Kralj, pročelnik zavoda za traumatizam.
SVE ŽURNE SLUŽBE NA TERENU Teško nastradao maloljetnik, pronađen je na željezničkim tračnicama u širem centru Zagreba
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
4
0