Dvanaestogodišnjaka je udarila struja visokog napona u ponedjeljak u večernjim satima na zapadnom kolodvoru u Zagrebu kada se popeo se na vagon teretnog vlaka.

Maloljetnik se nalazi u klinici za dječje bolesti.

"On je došao pri svijesti. To je paradoksalno da djeca koja imaju duboke opekline ne osjećaju bol i zato je i bio pri svijesti. Sada je radi održavanja životnih funkcija na mehaničkoj potpori disanju", rekao je za Novu TV Roko Kralj, pročelnik zavoda za traumatizam.